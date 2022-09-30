Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer’in karanlık ilişkileri deşifre olacak

ELBASAN BAŞSAVCISIYLA KRİTİK TEMAS

Faruk Fatih Özer'in ülkeye iadesi hakkında Elbasan ili Başsavcısı Kreshnik Ajas'la temas edildiği bilgisi verilen yazıda, Özer'in yakalandığı esnada üzerinde bulunan ve delil teşkil eden laptop ve cep telefonu gibi kişisel eşyalarını da Türkiye'ye iade etmeye hazır olduklarını ancak söz konusu eşyanın iadesi için bir talepname düzenlenmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.