Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer'in karanlık ilişkileri deşifre olacak
Giriş Tarihi: 30.09.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 07:04

Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer'in karanlık ilişkileri deşifre olacak

Son dakika haberi: Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan iadesi için resmi başvuruda bulunan Adalet Bakanlığı dikkat çeken yeni bir adım daha attı.

ARZU KAYA
Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer’in karanlık ilişkileri deşifre olacak

365 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp firar ettiği Arnavutluk'ta yakalanıp tutuklanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi için Adalet Bakanlığı resmi başvuruda bulundu. Başvurunun ardından Bakanlıktan kritik bir hamle daha geldi.

Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer’in karanlık ilişkileri deşifre olacak

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer’in karanlık ilişkileri deşifre olacak

Yazıda, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin yakalama kararına istinaden Faruk Fatih Özer'in kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı bilgisi verildi, Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan iadesinin talep edildiği kaydedildi.

Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer’in karanlık ilişkileri deşifre olacak

ELBASAN BAŞSAVCISIYLA KRİTİK TEMAS

Faruk Fatih Özer'in ülkeye iadesi hakkında Elbasan ili Başsavcısı Kreshnik Ajas'la temas edildiği bilgisi verilen yazıda, Özer'in yakalandığı esnada üzerinde bulunan ve delil teşkil eden laptop ve cep telefonu gibi kişisel eşyalarını da Türkiye'ye iade etmeye hazır olduklarını ancak söz konusu eşyanın iadesi için bir talepname düzenlenmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer’in karanlık ilişkileri deşifre olacak

"EŞYA, DAVAYLA BAĞLANTILI ALIKOYULABİLİR"

Bu konuda Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin 20. maddesini hatırlatan Bakanlık, söz konusu maddede 'Eşyanın teslimi' noktasında bir düzenlemenin bulunduğunu belirtti. İlgili maddede, "Talep edilen taraf, mevzuatının izin verdiği ölçüde ve talep eden tarafın talebi üzerine, eşyaya el koyar ve bunu teslim eder:

SON DAKİKA