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Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer'in karanlık ilişkileri deşifre olacak
Giriş Tarihi: 30.09.2022 07:03
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
07:04
Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer'in karanlık ilişkileri deşifre olacak
Son dakika haberi: Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan iadesi için resmi başvuruda bulunan Adalet Bakanlığı dikkat çeken yeni bir adım daha attı.