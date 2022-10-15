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Giriş Tarihi: 15.10.2022 14:55

Maden’de hayatını kaybeden Ali Doğru toprağa verildi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Maden’de hayatını kaybeden Ali Doğru toprağa verildi

Bartın Amasra’da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Ali Doğru, Fırınlı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Doğru’nun cenaze törenine AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da katıldı.

Bartın Amasra'da maden kazası sonucu 40 maden işçisi şehit oldu.

Şehit olan Ali Doğru, Fırınlı köyünde toprağa verildi. Doğru'nun cenaze törenine ailesi, yakınları ile AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç katıldı.

Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maden Şehitlerimizi Hakk'a uğurluyoruz.. TTK Amasra'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden maden şehidimiz Ali Doğru'yu Fırınlı Köyümüzde Hakk'a uğurladık.

Mekanı cennet olsun. Tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Maden’de hayatını kaybeden Ali Doğru toprağa verildi
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