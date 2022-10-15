Maden’de hayatını kaybeden Ali Doğru toprağa verildi

Bartın Amasra'da maden kazası sonucu 40 maden işçisi şehit oldu.
Şehit olan Ali Doğru, Fırınlı köyünde toprağa verildi. Doğru'nun cenaze törenine ailesi, yakınları ile AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç katıldı.
Mekanı cennet olsun. Tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.SON DAKİKA HABERİ: Bartın maden ocağındaki patlamadan iki dakikayla kurtulan işçi o anları anlattı Son dakika haberi: Bartın Amasra'daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları