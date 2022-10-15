Maden’de hayatını kaybeden Ali Doğru toprağa verildi

Mekanı cennet olsun. Tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Bir karede üç şehit: Maden şehitlerinden geriye bu fotoğraf kaldı

SON DAKİKA HABERİ: Bartın maden ocağındaki patlamadan iki dakikayla kurtulan işçi o anları anlattı

Son dakika haberi: Bartın Amasra'daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları