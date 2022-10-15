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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Bartın maden ocağındaki patlamadan iki dakikayla kurtulan işçi o anları anlattı
Giriş Tarihi: 15.10.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 10:48

SON DAKİKA HABERİ: Bartın maden ocağındaki patlamadan iki dakikayla kurtulan işçi o anları anlattı

Son dakika haberi: Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan sadece iki dakikayla kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı eksi 300 kotta yaşadığı dehşeti anlattı. Kalaycı gazetecilere yaptığı açıklamada o anları şu kelimelerle anlattı: Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saattir buradayız. En son görevimizi yaptık. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Bartın maden ocağındaki patlamadan iki dakikayla kurtulan işçi o anları anlattı

Son dakika haberi: Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan sadece iki dakikayla kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı eksi 300 kotta yaşadığı dehşeti anlattı. Kalaycı gazetecilere yaptığı açıklamada o anları şu kelimelerle anlattı: Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saattir buradayız. En son görevimizi yaptık. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Bartın maden ocağındaki patlamadan iki dakikayla kurtulan işçi o anları anlattı

Son dakika haberleri: Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, dehşet anlarını gazetecilere anlattı.

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SON DAKİKA HABERİ: Bartın maden ocağındaki patlamadan iki dakikayla kurtulan işçi o anları anlattı

Kalaycı, "Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Bartın maden ocağındaki patlamadan iki dakikayla kurtulan işçi o anları anlattı

"15 KİŞİDEN BİR TEK BEN SAĞ ÇIKTIM"

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, yaşadıklarını anlattı.

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SON DAKİKA HABERİ: Bartın maden ocağındaki patlamadan iki dakikayla kurtulan işçi o anları anlattı

14 yıldır diğer işçilerle aile gibi olduklarını anlatan Kalaycı, eksi 300 kotunda 15 kişiden tek kendisinin sağ çıktığını anlattı. Kalaycı, "İlk çıkanlardanım, son iki dakikayla kurtuldum. Çok üzgünüm. Arkadaşlarımız şehit oldular. 4-12 vardiyasında çalışıyordum. Ocaktaydım.

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