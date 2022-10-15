SON DAKİKA HABERİ: Bartın maden ocağındaki patlamadan iki dakikayla kurtulan işçi o anları anlattı

Son dakika haberi: Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan sadece iki dakikayla kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı eksi 300 kotta yaşadığı dehşeti anlattı. Kalaycı gazetecilere yaptığı açıklamada o anları şu kelimelerle anlattı: Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saattir buradayız. En son görevimizi yaptık. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı.