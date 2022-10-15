Video Yaşam Bartın Amasra'daki faciadan dakikalarla kurtuldu! O anları anlattı: "Dünya karardı, 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım" | Video
Bartın Amasra'daki faciadan dakikalarla kurtuldu! O anları anlattı:

Bartın Amasra'daki faciadan dakikalarla kurtuldu! O anları anlattı: "Dünya karardı, 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım" | Video

15.10.2022 | 10:27

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, dehşet anlarını gazetecilere anlattı. Kalaycı, "Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız" diye konuştu.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, yaşadıklarını anlattı. 14 yıldır diğer işçilerle aile gibi olduklarını anlatan Kalaycı, -300 kotunda 15 kişiden tek kendisinin sağ çıktığını anlattı. Kalaycı, "İlk çıkanlardanım. son iki dakikayla kurtuldum. Çok üzgünüm. Arkadaşlarımız şehit oldular. 4-12 vardiyasında çalışıyordum. Ocaktaydım. Olay mahallindeydim. Bir dakikayla da olabilir. Beş adımla da olabilir. Beş adım önünüzde metan da olabilir. Dünya karardı. Tekrar o madene girdim. Ondan sonra iki defa girdim. Sonra sabah 5 sıralarında girdik. Allah'a şükür kimse kalmadı. 14 yıldır bu madenlerde çalışıyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Devam edeceğiz. Ekmek parası. Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız. Acısıyla tatlısıyla beraber yaşıyoruz. Birbirimize canımızı emanet ediyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Ocaklarımız dışarıdan 7-24 yaşanıyor. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saattir buradayız. En son görevimizi yaptık. En son 13-14 kişi kalmıştı. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı" diye konuştu.

"YÜZLERİNİ HATIRLAYACAĞIZ, BELKİ DE RÜYAMIZA GİRECEK"
14 yıllık maden işçisi Celal Kara da patlama sonrası galerilere girdiklerinde arkadaşlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Arkadaşlarını görünce şok olduklarını ifade eden Kara, "Zaten biliyoruz biz yerin altında kelle koltukta. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Bu olayın nasıl olduğunu kimse bilmiyor. 14 senedir burada çalışıyorum. Herhangi böyle bir şeyle karşılaşmadım. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Çalışma galerilerine gittiğimizde arkadaşlarımız oradaydı. İki kişi oradan dört kişi oradan alıyorduk. Çok kötü bir durumdu. Daha yeni çıktık. 13-14 kişi kalmıştı. Gece sıralarında tekrar indik. Onları kurtardık. Şu anda ocakta kimse kalmadı. Biz sadece aldığımızı çıkardık. Tam sayı tutmadık. Çıkardıklarımızda başta bir iki yaralı vardı. 6-7 kişi hastanede varmış şu anda. Her vardiyada sayı değişiyor. Kaç kişi gelip gelmeyeceği de belli olmuyor. Biz de sayıyı bilmiyoruz. Son görevlerimizi yerine getirdik. Bizim için bundan sonra zor olacak. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz. Bir iki zorluk çekeceğiz. Artık yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

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