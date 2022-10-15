Bartın Amasra'daki faciadan dakikalarla kurtuldu! O anları anlattı: "Dünya karardı, 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:41
01:49
03:38
02:34
02:08
06:29
03:07
Bartın'daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 15.10.2022 | 09:14
00:34
Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 15.10.2022 | 09:14
01:54
02:11
Silopi’de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 15.10.2022 | 01:39
00:49
02:46
Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu | Video 14.10.2022 | 18:26
02:47
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu oluştu | Video 14.10.2022 | 18:09
00:17
Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı | Video 14.10.2022 | 17:06
00:58
Van'dan gelip üvey kardeşlerini öldüren 4 şüpheli adliyede | Video 14.10.2022 | 16:51
01:05
05:18
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 14.10.2022 | 16:23
01:39
Ümraniye’de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada | Video 14.10.2022 | 16:30
01:23
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, dehşet anlarını gazetecilere anlattı. Kalaycı, "Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız" diye konuştu.
"YÜZLERİNİ HATIRLAYACAĞIZ, BELKİ DE RÜYAMIZA GİRECEK"
14 yıllık maden işçisi Celal Kara da patlama sonrası galerilere girdiklerinde arkadaşlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Arkadaşlarını görünce şok olduklarını ifade eden Kara, "Zaten biliyoruz biz yerin altında kelle koltukta. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Bu olayın nasıl olduğunu kimse bilmiyor. 14 senedir burada çalışıyorum. Herhangi böyle bir şeyle karşılaşmadım. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Çalışma galerilerine gittiğimizde arkadaşlarımız oradaydı. İki kişi oradan dört kişi oradan alıyorduk. Çok kötü bir durumdu. Daha yeni çıktık. 13-14 kişi kalmıştı. Gece sıralarında tekrar indik. Onları kurtardık. Şu anda ocakta kimse kalmadı. Biz sadece aldığımızı çıkardık. Tam sayı tutmadık. Çıkardıklarımızda başta bir iki yaralı vardı. 6-7 kişi hastanede varmış şu anda. Her vardiyada sayı değişiyor. Kaç kişi gelip gelmeyeceği de belli olmuyor. Biz de sayıyı bilmiyoruz. Son görevlerimizi yerine getirdik. Bizim için bundan sonra zor olacak. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz. Bir iki zorluk çekeceğiz. Artık yapacak bir şeyimiz yok" dedi.