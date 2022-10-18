İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK içerisinde "KENDAL-NUMAN AMED" kod adlarını kullanan S.Ö. isimli teröristi yakaladı.

Bölücü terör örgütüne operasyon! Sözde "Tim Komutanı" yakalandı | Video

2015 yılında silahlı olarak faaliyet yürütmek amacıyla Almanya'dan bölücü terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan S.Ö.'nün eski HDP Eş Genel Başkanı'nın ağabeyi olan ve örgütün sözde "Eğitim Komitesi" üyesi Nurettin Demirtaş tarafından eğitim aldığının belirlendiği ifade edildi.