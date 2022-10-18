Bölücü terör örgütüne operasyon! Sözde "Tim Komutanı" yakalandı | Video

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Bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda; bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Tim Komutanlığı’nı yapan terörist yakalandı. 2015 yılında silahlı olarak faaliyet yürütmek amacıyla Almanya'dan bölücü terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan S.Ö.'nün eski HDP Eş Genel Başkanı'nın ağabeyi olan ve örgütün sözde "Eğitim Komitesi" üyesi Nurettin Demirtaş tarafından eğitim aldığının belirlendiği ifade edildi.