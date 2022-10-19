Avcılar Belediye Başkanı zam isteyen işçilere hakaret etti: "Kes lan sesini..."

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli zam isteyen işçilere hakaret etti. CHP'li belediyenin 107 gündür işçilere zam yapmaması, toplu iş sözleşmesi imzalamaması üzerine iş bırakma grevi başlatan işçilere "Kes lan sesini" ifadelerini kullanan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yanında bulunanlar ise işçilerin üzerine yürüyerek darp etti.
'TERBİYESİZLİK YAPMA'
Bin 200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan CHP'li Başkan, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin" diyen işçiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma." şeklinde hakaretler savurdu.
Avcılar Belediyesi'nde iki seneyi kapsayacak sözleşmenin enflasyon koruması olmasını talep ettiklerini dile getiren sendika yönetimi, belediyenin bu talebi kabul etmediğini söyledi.
CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den zam isteyen işçilere hakaret! "Kes lan, terbiyesizlik yapma" | Video
Belediye tarafından bin 200 işçi ve sözleşmeli personele brüt 7 bin 800 TL maaş teklif edildi. Avcılar Belediyesi'nden sendikanın talebi ise 11 bin TL oldu. Uzlaşma sağlanamaması ve Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin işçilerin görüşme teklifine yanaşmaması sonrasında işçiler iş bırakma eylemine başladı..