Avcılar Belediye Başkanı zam isteyen işçilere hakaret etti: "Kes lan sesini..."

Belediye tarafından bin 200 işçi ve sözleşmeli personele brüt 7 bin 800 TL maaş teklif edildi. Avcılar Belediyesi'nden sendikanın talebi ise 11 bin TL oldu. Uzlaşma sağlanamaması ve Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin işçilerin görüşme teklifine yanaşmaması sonrasında işçiler iş bırakma eylemine başladı..

İşçiler CHP’li Belediyeye isyan bayrağını açtı: Avcılar'da 1200 personel iş bıraktı