"Fabrika çalışıyor" yalanını ortaya atmışlardı! Murat Ongun'dan Halk Ekmek itirafı

SABAH'ın 23 Ekim'deki sayısında ortaya çıkardığı İstanbul Arnavutköy Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının çalışmadığı haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 2'nci adamı tarafından doğrulandı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, SABAH'ın ortaya çıkardığı haberin yankıları sürerken, konuya ilişkin Beyaz Tv'de Melisa Bağcı'nın konuğu olarak açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ardından cevap hakkını kullanmak üzere yayına bağlandı.
Programa konuk alınmadığından telefon üzerinden konuşma yapan Ongun ile programın sunucusu Bağcı arasında geçen konuşmalarda 23 Temmuz 2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının çalışmadığı kesinleşti. Fabrikanın 29 Ekim'e kadar çalışmadığını belirten Murat Ongun, ekmek üretilmemesinin nedenin ise makinaların arızalı olmasından ve İstanbullunun ekmek ihtiyacının olmadığından kaynaklandığını dile getirdi.
Ekmek üretilmesini gerek görmediklerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ongun ile programın sunucusu arasında geçen diyolog ise şu şekilde:
*Murat Ongun: "Yazın tabi İstanbul'un nüfusu azaldığı için o banttan (Hadımköy Ekmek Fabrikası) halk ekmek üretme ihtiyacı istemedik."
*Gazeteci Melisa Bağcı: "Şöyle doğru anlıyorum di mi? Açıldığı günden bu yana o zaman bu fabrika tam anlamıyla hizmet vermedi. İhtiyaç hissetmediğiniz için.. Burada güvenlik kamerası var mı?
*Murat Ongun: Güvenlik kamerası vardır herhalde. Mesela orası (Hadımköy Ekmek Fabrikası) ekmek üretmiyor da İstanbul'da bir ekmek sıkıntısı mı yaşandı? Veya sahte fabrika mı açıldı? Yok öyle bir şey.
*Gazeteci Melisa Bağcı: "Ama açılmış ama faaliyet göstermeyen.."
Murat Ongun: "Orası (Hadımköy Ekmek Fabrikası) dört banttan oluşan bir fabrika. Zaten bir bandı çalışıyor ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da insanlar memlekete veya tatile gittiği için orada herhangi (ekmek) üretim yapmak ihtiyacı istemedik. Konu o yani."
Gazeteci Melisa Bağcı: "O zaman dört bant varsa üç bandı çalışmıyor. Bir bandı çalışıyor. Doğru anlıyorum."
Murat Ongun: "Tabi şu anda artık üç bandı da çalışıyor. Geldi o parça."
Gazeteci Melisa Bağcı: "Ne zaman başladı çalışmaya ve hizmet vermeye, hizmet göstermeye başladı?
Murat Ongun: "Size videoyu attığım gün. Çarşamba olması lazım ya Perşembe olması lazım."
Gazeteci Melisa Bağcı: "29 Ekim. Peki şunu sorabilir miyim? Üç ay önce açtığınız fabrikada ne kadar ekmek üretildi?"
Murat Ongun: "Bakın çok fazla değildir. Söylüyorum size. Ekmek günlük bir madde.. 250 bin ekmek üretme kapasitesi var. Şu anda bunu yapabilir. Peki şu anda öyle bir talep yoksa bunu yapması normal mi?"
Ongun açıklamaları sonrasında Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın 31 Ekim 2022 tarihinde ve daha öncesinde Halk Ekmek Fabrikasının çalıştığına yönelik iddialarının ise gerçek dışı olduğu bir kez daha kanıtlandı.
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AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN NURİ KABAKTEPE: FABRİKAYI ÇALIŞTIRIN
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 21 Ekim Cuma günü Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının önünde yaptığı açıklamada, "Arnavutköy Belediye başkanımızın bu konuda güzel bir tabiri oldu, fabrika açılmıyor hizmet açılmıyor, arka fon açılışı yapılıyor. Arkaya bir fon konuyor, tabela yapılıyor ama arkada gerçekten bitmiş bir fabrika yok. Biz duyunca şaşırdık. AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Bizler de iyi oldu dedik, en azından çürütmüyorsunuz. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa 5-6 ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok" demişti.
'ZİHİN BAŞKA YERDE BEDEN BAŞKA YERDE OLMAZ'
Halk Ekmek Fabrikasının bir an önce çalıştırılması gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, konuşmanın devamında ise şu ifadelere yer vermişti:
"Biz 2.1 milyon üretim kapasitesine sahip olan bir halk ekmek devrettik. Şimdi 2.1 milyon üretim kapasiten var, vatandaş da 1.5 milyon ekmek istiyor, İBB bunu bile karşılayamıyor. 'Açtım' dediği fabrikayı çalıştıramıyor. Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız? Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya da deyin ki açtık ama algı yaptık daha bitmemişti, 5 aylık işi vardı. Zihin başka yerde beden başka yerde olmaz."
NAMA: FABRİKA ÇALIŞIYOR
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bölgeden ayrıldığı sırada alana gelen CHP'nin seçilemeyen Sancaktepe Belediye Başkan adayı ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama tarafından provoke edilmek istendi. Fabrikanın önüne Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik ile gelen Nama, fabrikanın çalıştığını iddia etti. Ancak basın mensuplarının fabrikayı birlikte gezme tekliflerini kabul etmeyip bölgeden ayrıldı.
EKMEK ÜRETİM BANTLARI NAYLONLA ÖRTÜLÜ
Yaşanan tartışmanın ardından SABAH ekibi 21 ve 22 Ekim günü fabrikanın etrafında adeta nöbet tutarak geçirdi. Sabah ekmeğini çıkarmak için fabrikaya gelmesi gereken personelin gelmediği gibi herhangi bir sevkiyat aracının da halk ekmek büfelerine ekmek götürmek için fabrikaya giriş ve çıkış yapmadığı görüldü. Gün aydınlanmaya başlandığında ise drone ile yapılan çekimde çalıştığı iddia edilen fabrikadaki ekmek üretim bantlarının ve diğer makinaların naylonla örtülü olduğu görüldü. Ertesi gün yapılan çekimlerde ise fabrikanın pencerelerinin siyah perdelerle kapatıldığı belirlendi.
ONGUN, ÖZGEN NAMA VE ERTAN YILDIZ'I YALANLADI
SABAH'ın görüntüleri sonrasında derin bir sessizliğe bürünen İBB yönetimi ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınla fabrikanın açılışı yapılan 23 Temmuz'dan beri aralıksız çalıştığını bir kez daha yineledi. Nama'nın ardından ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer danışmanı Ertan Yıldız da yine sosyal medya hesabından 31 Ekim'de yaptığı paylaşımda "Ekmeğimiz sağlıklı ve lezzetli. Halk Ekmek Hadımköy fabrikamız günlük 250 bin ekmek kapasitesiyle üretim yapıyor" dedi. Ancak Ongun'un 29 Ekim'e kadar çalışmadığını ve çok az sayıda ekmek üretildiğini belirttiği açıklamasıyla Nama ve Yıldız'ın iddialarının doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı.
İŞTE FABRİKANIN KRONOLOJİSİ
Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasıyla ilgili kronolojik süreç ise şu şekilde gerçekleşti:
23 Temmuz 2022: Türkiye'nin en büyük ve en modern ekmek fabrikasının açıldığı iddia edildi
21 Ekim 2022 – Cuma: AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Ahmet İsvan Halk Fabrikası'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve "Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok" dedi
21 Ekim 2022 – Cuma: Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, hijyen şartları gerekçesiyle 24 TV muhabirini fabrikanın içerisine almadı
22 Ekim 2022 – Cumartesi saat: 05.30 Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş ve Ertuğrul Yan, Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'ndaki makinelerin üzerinin naylon brandayla örtüldüğü ve tek ekmek üretilmediğini görüntüledi
22 Ekim 2022 – Pazartesi saat: 05.30: Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş ve Ertuğrul Yan, Hadımköy'deki fabrikaya gitti. Makinelerin naylonla örtüldüğünün tespit edilmesinin ardından fabrika pencerelerinin de perdelerle kapatıldığı görüldü
22 Ekim 2022 – Perşembe: Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretiminin olmadığı yeniden görüntülendi
1 Kasım 2022 - Salı: İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, SABAH'ın haberini doğruladı. Fabrikanın 29 Ekim tarihine kadar çalıştırılmadığını Beyaz Tv'de itiraf etti.