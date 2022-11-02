"Fabrika çalışıyor" yalanını ortaya atmışlardı! Murat Ongun'dan Halk Ekmek itirafı | Video

SABAH Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışı yapılmasına rağmen ekmek üretilmediğini ortaya çıkarmıştı. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ise fabrikanın çalıştığını iddia etmişti. İBB Basın Danışmanı Murat Ongun, fabrikanın çalışmadığını itiraf etti. Ongun gerekçe olarak ise "Yazın İstanbul nüfusu azaldığı için üretim yapma ihtiyacı hissetmedik." dedi.