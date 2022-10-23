İBB'den Halk Ekmek fiyaskosu! Makinelerin üzerini kapatmışlar: SABAH, göstermelik açılışı deşifre etti | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği ortaya çıktı. SABAH ekibinin çektiği görüntülerde, fabrikada kimsenin olmadığı ve içerideki makinelerin üzerinin naylon brandayla örtüldüğü görüldü.