Başkan Erdoğan ile Cedi Osman arasında samimi diyalog: "Seni bizim takıma alırız"

21 Eylül 2026 19:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Türkevi’nde gerçekleşen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da eşlik ettiği kabul, neşeli anlara sahne oldu.