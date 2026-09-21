Başkan Erdoğan ile Cedi Osman arasında samimi diyalog: "Seni bizim takıma alırız"
21 Eylül 2026 19:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Türkevi’nde gerçekleşen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da eşlik ettiği kabul, neşeli anlara sahne oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
10:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta! 21.09.2026 | 01:14
01:23
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı 20.09.2026 | 23:33
02:49
4 katlı binanın çatısı alev alev yandı 20.09.2026 | 18:55
03:12
Kaşif Kozinoğlu'nun son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı 19.09.2026 | 20:29
19:23
Başkan Erdoğan: Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü | Video 19.09.2026 | 15:39
00:12
Özgür Özel'den Bursa'da vatandaşa beddua: Allah seni kahretsin 18.09.2026 | 21:07
04:04
Vakıf Katılım Bursa’nın vakıf mirasını geleceğe taşıyor 18.09.2026 | 18:56
20:16
03:22
02:19
Rektör Aydın’dan dünyaya vicdan çağrısı 15.09.2026 | 21:13
03:09
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsüne ATV Haber ulaştı 15.09.2026 | 19:25
00:15
Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü 15.09.2026 | 18:55
03:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli gence duygulandıran jest 15.09.2026 | 18:13
00:56
Fatih’te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada failler yakalandı 15.09.2026 | 17:52
04:11
21:24
03:53
01:31
Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada 13.09.2026 | 19:39