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Son dakika: İBB'den 'Halk Ekmek' fiyaskosu! Makinelerin üzerini kapatmışlar: SABAH, göstermelik açılışı deşifre etti
Giriş Tarihi: 23.10.2022 06:25
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
06:26
Son dakika: İBB'den 'Halk Ekmek' fiyaskosu! Makinelerin üzerini kapatmışlar: SABAH, göstermelik açılışı deşifre etti
Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği ortaya çıktı. SABAH ekibinin çektiği görüntülerde, fabrikada kimsenin olmadığı ve içerideki makinelerin üzerinin naylon brandayla örtüldüğü görüldü