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Haberler Yaşam Son dakika: İBB'den 'Halk Ekmek' fiyaskosu! Makinelerin üzerini kapatmışlar: SABAH, göstermelik açılışı deşifre etti
Giriş Tarihi: 23.10.2022 06:25 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 06:26

Son dakika: İBB'den 'Halk Ekmek' fiyaskosu! Makinelerin üzerini kapatmışlar: SABAH, göstermelik açılışı deşifre etti

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği ortaya çıktı. SABAH ekibinin çektiği görüntülerde, fabrikada kimsenin olmadığı ve içerideki makinelerin üzerinin naylon brandayla örtüldüğü görüldü

BARIŞ SAVAŞ
Son dakika: İBB’den ’Halk Ekmek’ fiyaskosu! Makinelerin üzerini kapatmışlar: SABAH, göstermelik açılışı deşifre etti

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) halk ekmek üretimindeki fiyaskosu ve algı oyunu gün yüzüne çıktı. İBB yönetimi, 2018'de AK Parti döneminde Hadımköy'de başlanan ve yüzde 50'si tamamlanan, tüm mekanik donanımları satın alınan Avrupa'nın en büyük ekmek fabrikasının yapımını 2019'da göreve gelince durdurdu.

Son dakika: İBB’den ’Halk Ekmek’ fiyaskosu! Makinelerin üzerini kapatmışlar: SABAH, göstermelik açılışı deşifre etti

Bir süre sonra yeniden başlanan çalışmaların bitmesiyle fabrika, 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Ancak törenin göstermelik olarak düzenlendiği ve Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği ortaya çıktı.

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Son dakika: İBB’den ’Halk Ekmek’ fiyaskosu! Makinelerin üzerini kapatmışlar: SABAH, göstermelik açılışı deşifre etti

"ÜRETİLEN BİR TANE BİLE EKMEK YOK"

Önceki gün fabrikanın önünde basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB yönetimine tepki göstererek, "Genel başkanınızı çağırıyorsunuz. Önlük giyip, etrafa 5-6 ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş, üretilen bir tane ekmek yok" dedi.

Son dakika: İBB’den ’Halk Ekmek’ fiyaskosu! Makinelerin üzerini kapatmışlar: SABAH, göstermelik açılışı deşifre etti

Bu sırada basın açıklamasının yapıldığı noktaya gelen Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ise fabrikanın çalıştığını iddia etti. Nama, basın mensuplarının fabrikayı ziyaret etme tekliflerini ise, "Burası bir gıda firması. Biliyorsunuz hijyen koşulları gereği planlanmadan ziyarete açılmaz" diyerek geri çevirdi.

Son dakika: İBB’den ’Halk Ekmek’ fiyaskosu! Makinelerin üzerini kapatmışlar: SABAH, göstermelik açılışı deşifre etti

ÜRETİM BANTLARI BOMBOŞ

Bu yaşananların ardından SABAH ekibi, çalıştığı öne sürülen fabrikanın faaliyette olup olmadığını yerinde görmek için önce gece boyunca fabrikanın bulunduğu yerde bekledi. Sabaha kadar herhangi bir ışığın yanmadığı fabrikaya, normal bir çalışma düzeninde ekmek sevkiyatı yapılması gereken saat 06.00 sıralarında bile hiçbir personelin giriş yapmadığı görüldü.

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