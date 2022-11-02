Karadeniz’de yeni doğal gaz müjdesi sinyali: Başkan Erdoğan ’bu ay içerisinde tamamlanacak’ diyerek duyurdu!

"DÜNYADA YAPILAN EN HIZLI DENİZ SAHASI OLACAK"

Tuna-1 kuyusundaki çalışmalar önem arz ediyor. Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası önem arz ediyor. TANAP ve Mavi Akım bütünleşiyor. Sakarya sahasında 540 milyar metreküplük bir keşifimiz var. Bunun dışında 110 milyar metreküplük bir gaz keşfi de var. Bunu 2023'e yetiştermek için ekiplerimiz yoğun bir çalışma içinde. Sondaj gemileriz Kanuni ve Yavuz eş zamanlı çalışıyor. İlk etapta 10 kuyu açacağız. Sahanın tam üretime geçmesiyle günlük 40 milyon metreküplük gazı sisteme vermiş olacağız. Sakarya Gaz Sahası dünyada yapılan en hızlı deniz sahası olacak. Son aldığımız sondaj gemisi 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Bu da bizim için büyük bir avantaj.