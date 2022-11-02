Karadeniz’de yeni doğal gaz müjdesi sinyali: Başkan Erdoğan ’bu ay içerisinde tamamlanacak’ diyerek duyurdu!

Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz keşifleriyle ilgili son bilgileri aktardı. Başkan Erdoğan, "Sondaj gemileriz Kanuni ve Yavuz eş zamanlı çalışıyor. İlk etapta 10 kuyu açacağız. Sahanın tam üretime geçmesiyle günlük 40 milyon metreküplük gazı sisteme vermiş olacağız." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, "BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını da bu ay içerisinde tamamlayacak." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"BERAT BEY'İN ENERJİ BAKANLIĞI DÖNEMİNDE İLK SİSMİK VE SONDAJ GEMİLERİNİN ALIMI YAPILDI"
Karadeniz'deki gaz keşfi bize ayrı güç katacak. Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de ne sismik araştırma gemisi ne de sondaj gemisi vardı. Berat Bey'in enerji bakanlığı döneminde ilk sismik ve sondaj gemilerinin alımı yapıldı. Biz bu gemileri alırken kar ettik. Arka arkaya dördüncü sondaj gemileri aldındı. Bu gemiler son teknoloji ile donatılmış yaşlı olmayan gemiler.
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"DÜNYADA YAPILAN EN HIZLI DENİZ SAHASI OLACAK"
Tuna-1 kuyusundaki çalışmalar önem arz ediyor. Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası önem arz ediyor. TANAP ve Mavi Akım bütünleşiyor. Sakarya sahasında 540 milyar metreküplük bir keşifimiz var. Bunun dışında 110 milyar metreküplük bir gaz keşfi de var. Bunu 2023'e yetiştermek için ekiplerimiz yoğun bir çalışma içinde. Sondaj gemileriz Kanuni ve Yavuz eş zamanlı çalışıyor. İlk etapta 10 kuyu açacağız. Sahanın tam üretime geçmesiyle günlük 40 milyon metreküplük gazı sisteme vermiş olacağız. Sakarya Gaz Sahası dünyada yapılan en hızlı deniz sahası olacak. Son aldığımız sondaj gemisi 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Bu da bizim için büyük bir avantaj.
"MÜJDELİ HABERLER BEKLİYORUZ"
"BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını da bu ay içerisinde tamamlayacak." diyen Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin, Sakarya sahasına yakın alanda, "Çaycuma 1" arama kuyusunda sondajına geçen hafta başladığını, oradan da müjdeli haberler beklediklerini aktardı.