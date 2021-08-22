Türkiye’nin kaderini değiştiren keşif: İşte enerjide adım adım bağımsızlığın hikayesi

2020 YILININ DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KEŞFİ

Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi açıklandı. Karadeniz'deki en büyük keşif olmasının yanı sıra 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçen keşfin ardından 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemileri çalışmalarına devam etti.