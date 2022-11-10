CHP’li belediyede bir rüşvet skandalı daha! Görüntüler ortaya çıktı... Bu kez de zabıta müdürü





ZABITA MÜDÜRÜNÜN DE RÜŞVET PAZARLIĞI YAPTIĞI İDDİA EDİLİYOR



Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarının ise ardı arkası kesilmiyor. Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddialarına yönelik görüntüleri paylaşan sosyal medya hesabından ayrıca Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz'ın hurdacılarla rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Videoda yer alan görüntülerde, Yılmaz'ı ziyaret eden kişiler arasında gecen diyalogda şunlar konuşuldu:

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*Mehmet Yılmaz: Mağdur olan taraf o doğrudur diye tamam bu sözü veriyorum.

*Misafirlerden biri: Oraya koymasınlar direk içeriye versin.

*Bir diğer misafir: Ben bahçede oturuyordum Müdürüm. Geldi Şahin abi dedim ki 'Müdürün haberi var'

*Mehmet Yılmaz: Kendim de aradım haberi var.

*Misafir: Bende de dedim haberi var. Bana dedi ki 'Beni kimse aramadı.' Abi dedim sen niye dik dik konuşuyorsun. Biz bu partinin çocuklarıyız, buranın insanıyız. Herkes bizi tanıyor. Kalender başkanın yeğeniyiz. Müdür bey de bizi tanıyor. Bak arıyorum. Bana diyor 'Ara.' Abi bak dik dik konuşma dedim. Adamı çıkartıyorum engelli ayağından sakat

*Mehmet Yılmaz: O önemli değil onu geçtik. Onun ihtiyacı yok.

*Misafir: Müdürüm olmaz ki ama başka bir adama denk gelecek. Adam ters bir şey söyler o ters bir şey söyler gerek yok yani.

*Mehmet Yılmaz: 50 yaşına gelmiş. Ben biraz yontuyorum onu her gün.

*Misafir: Dedim ki biz Mehmet abiyle dün görüştük.

*Mehmet Yılmaz: Dün mü görüştük sizinle

*Misafir: Dün değil evvelsi gün. Ben dedim 'Seni dün 1 saat bekledim gelmedin.'

*Mehmet Yılmaz: Ben ona söyledim 09.00'da gelecekler diye. Orayı yapacaksınız mecburen. Ömür boyu yaşasın.

*Misafir: Yapıldı zaten müdürüm sıkıntı yok. Diyorum ki zaten 'Şahin abi bir beklentin varsa bize söyle. Biz yabancı değiliz. Ona göre hareket edelim. 'Yok ben anlamam' diyor. Çocuğa da 'Benden habersiz nasıl yaparsınız?' demiş.

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