Haberler Gündem Haberleri Ataşehir Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarına soruşturma: Başsavcılık harekete geçti
Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:13

Ataşehir Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarına soruşturma: Başsavcılık harekete geçti

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ataşehir Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarına soruşturma: Başsavcılık harekete geçti

Ataşehir Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Odasında görüştüğü kişinin uzattığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülen Servet Ön hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derin kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Ataşehir Belediyesi'nde bir rüşvet skandalı daha ortaya çıkmış, daha önce 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu düzenlenen Ataşehir Belediyesi'nde bu kez Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu belirtilen Servet Ön'ün rüşvet aldığı anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

RÜŞVET İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddiaları büyük ses getirirken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde odasında iki kişiyle görüşen Servet Ön'ün önünde oturan kişiden aldığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görüldü.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön hakkında çok yönlü soruşturma başlattı. Savcılık konuyla ilgili iddiaları araştırmak ve gün yüzüne çıkarmak adına kapsamlı araştırmalarını sürdürüyor.

CHP'li belediyede rüşvet skandalı! Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi

ARKADAŞINA GÖNDER
Ataşehir Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarına soruşturma: Başsavcılık harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA