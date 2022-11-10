Video Haber CHP'li belediyede rüşvet skandalı! Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi | Video
CHP'li belediyede rüşvet skandalı! Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi | Video

CHP'li belediyede rüşvet skandalı! Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi | Video

10.11.2022 | 14:58

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Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen Ataşehir Belediyesi’nde yeni bir rüşvet iddiası gündeme oturdu. Ataşehir Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Servet Ön'ün odasında görüştüğü kişinin uzattığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.

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