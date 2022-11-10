CHP'li belediyede rüşvet skandalı! Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi | Video
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Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen Ataşehir Belediyesi’nde yeni bir rüşvet iddiası gündeme oturdu. Ataşehir Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Servet Ön'ün odasında görüştüğü kişinin uzattığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.