Son dakika | Taksim’deki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi

Son dakika haberler: Beyoğlu İstiklal'deki patlamada sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafındaki arabanın sahibi minik Almeda Sinan. Taner ve Dilay Sinan çifti kızları Almeda'yla beraber 10 yıldır hiç gitmedikleri İstiklal Caddesi'ne alışveriş yapmak için gitmişti.
Patlamaya da işte o anda yakalandıklarını belirten Taner Sinan, "Ben hayatımda hiç öyle bir basınç görmedim. O an hemen çocuk arabasına sarıldım ama bizi baya bir ileri fırlattı. Çocuğumu elime alıp koştum. Yolda motosikletli biri bizi aldı ve hastaneye götürdü" diye konuştu.