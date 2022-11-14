Son dakika | Taksim’deki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi

Patlamaya da işte o anda yakalandıklarını belirten Taner Sinan, "Ben hayatımda hiç öyle bir basınç görmedim. O an hemen çocuk arabasına sarıldım ama bizi baya bir ileri fırlattı. Çocuğumu elime alıp koştum. Yolda motosikletli biri bizi aldı ve hastaneye götürdü" diye konuştu.