Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Taksim'deki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi
Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:54 Son Güncelleme: 14.11.2022 12:58

Son dakika | Taksim'deki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Son dakika | Taksim’deki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamada sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafında ki arabanın sahibi minik Almeda'nın (3) babası Taner Sinan SABAH'a konuştu. Patlamadan sonra bebek arabasını alamadıklarını belirten Sinan, "Herkes o arabayı konuştu biz de gördük ama ne hissedebilirim ki. Şu an kızımın sağlığı yerinde ama ağrıları var" dedi.

Son dakika haberler: Beyoğlu İstiklal'deki patlamada sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafındaki arabanın sahibi minik Almeda Sinan. Taner ve Dilay Sinan çifti kızları Almeda'yla beraber 10 yıldır hiç gitmedikleri İstiklal Caddesi'ne alışveriş yapmak için gitmişti.

Patlamaya da işte o anda yakalandıklarını belirten Taner Sinan, "Ben hayatımda hiç öyle bir basınç görmedim. O an hemen çocuk arabasına sarıldım ama bizi baya bir ileri fırlattı. Çocuğumu elime alıp koştum. Yolda motosikletli biri bizi aldı ve hastaneye götürdü" diye konuştu.

BEBEK ARABASI FOTOĞRAFI PATLAMANIN SEMBOLÜ OLDU

Bebek arabalarını o an oradan alamadıklarını söyleyen baba Taner Sinan, şöyle konuştu: "Herkes o arabayı konuştu, biz de gördük her yerde fotoğrafları.

Ne hissedebilirim ki çok zor. Ucuz atlattığımıza şükrediyoruz."

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Son dakika | Taksim'deki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi
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