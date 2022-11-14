SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin ifadesi ortaya çıktı | Video
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Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren terörist, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.
Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı arttı. Buna göre saldırının ardından bin 200 güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtları didik didik inceleyen Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri, kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için "müşteri" kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.
TERÖRİST ESENLER'DE BİR TEKSTİL ATÖLYESİNE KAÇMIŞ
Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin, önce Esenler'de bir tekstil atölyesine kaçtığı, oradan da Küçükçekmece'de bir adrese giriş yaptığı saptandı. 21 farklı adrese ve yeri tespit edilen PKK/PYD'li teröristin Küçükçekmece'de sığındığı adrese gece saat 02.50'de güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
TERÖRİSTİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Teröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.
Öte yandan operasyona ilişkin görüntülere ulaşılırken, saldırıda kullanılan patlayıcının türü de belli oldu. Halkın kalabalık olduğu caddede meydana gelen terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT tipi bomba türü patlayıcı kullanıldığı öğrenildi. Bölücü terör örgütü PKK/PYD bağlantılı olduğu anlaşılan hücre üyesinin, Türkiye'deki tüm bağlantıları mercek altına alındı. Ayn El Aran (Kobani) bölgesinden eylem talimatı alarak Türkiye'ye giriş yapan Ahlam Albashir isimli teröristin sorgusu devam ederken, failin ifadelerine ulaşıldı.