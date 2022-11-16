PKK, kadın teröristleri eylemde kullanıyor, öldürerek cezalandırıyor

SABAH'ın ulaştığı 61 örgüt üyesi kadının ifadelerinden hazırlanan "PKK/KCK'nın Kadın ve Kadın Kimliği istismarı" raporunda terör örgütü taciz, tecavüz ve işkenceler sonrasında kaçma teşebbüsü sonrası cezası biten kadınları, suikastçı ya da intihar eylemcisi olmaya ikna ederek ölmelerini amaçladı. İstanbul'daki saldırı sonrasında yakalanan terör örgütü üyesi kadının örgütün Avrupa'nın göbeğindeki Yunanistan'daki bombacı kampında infaz edilme planı ve Mersin'de canlı bomba yapılan iki kadının, örgütten kaçış girişimleri sonrasında cezalandırılıp tehditle eyleme ikna edilen militanlar olarak değerlendirildi. Bu ihtimali eylemi planlayan ve eyleme katılan diğer örgüt üyelerinin sağ bırakılıp, eylemci kadın teröriste yönelik 'Ya kattan atın ya kanala atın' mesajları güçlendirdi.
ELİ KANLI ÖRGÜTÜN KİRLİ PLANI
İstanbul İstiklal Caddesi ve Mersin'deki polisevine yönelik saldırıda PKKYPG'nin kadın örgüt üyelerini kullanması, örgütün kirli planını bir kez daha ortaya koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kadın terörist Ahlam Albashır'ın yakalanmasının ardından yaptığı açıklamanın satır arasında örgütün sadece eylemci kadını infaz etme isteği ön plana çıktı. Olay sonrası yapılan teknik çalışmalarda, çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatının teröristin öldürülmesine yönelik olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, "'Ya kattan atın ya kanala atın' diye bir talimatı var, net bir şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp bir plan hazırladıkları ortada. Terör örgütü belki buna üzülecek ama ona 'Öldür' talimatı verilen kişiyi de yakaladık" dedi.
ÖRGÜTTEN KAÇMAYA MI ÇALIŞTILAR?
Saldırı sonrasında soruşturma dosyasına yansıyan örgüt infazı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından son yıllarda örgütten kaçarak teslim olan 61 kadının verdiği bilgilerin analiziyle hazırlanan "PKKKCKYPG'nin kadın ve kadın kimliği istismarı" raporunu bir kez daha gündeme getirdi. SABAH'ın ulaştığı o raporda, kadınların örgütten kaçma girişiminin birden fazla kez gerçekleştiği, ilkinde genellikle kaçma girişiminde bulunan örgüt üyelerinin yakalandığı, teröristlerin bu eylem karşısında ise muhakkak cezalandırıldığı belirtildi.
CANLI BOMBA YA DA EYLEM YAPMAYA İKNA EDİLDİLER
PKK örgütten kaçışları engellemek amacıyla birçok yolu denerken, kaçma teşebbüsü sonrası cezası biten kişilere yönelik uygulamanın ise bu kişilerin suikastçı ya da intihar eylemcisi olmaya ikna edildiği ortaya çıktı. Bu şekilde kaçma girişiminde bulunan kişilerin ön cephede yer almaları sağlanarak ölmelerinin amaçlandığı kaydedildi. İncelenen verilerde tutuklu kalan terör örgütü üyelerine ise sürekli fiziksel ve psikolojik işkence yapıldığı, ailelerinin öldürüleceğini ilişkin sürekli tehdit edildikleri verilen ifadelerle tespit edildi.
TECAVÜZ VE İNFAZDAN KAÇTILAR
Raporda örgütten kaçan kişinin ayrılma nedenleri de tek tek ele alındı. Örgütten kaçarak teslim olan ve ifadelerine başvurulan kadın teröristlerin ayrılma nedenlerinin başında ilk olarak taciz, tecavüz ve infazları olduğu belirtildi.
İNFAZ ADRESİ : AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDEKİ LAVRİON KAMPI
Saldırı sonrasında örgüt üyelerin kaçacağı adres ise Avrupa'nın göbeğindeki Lavrion kampıydı. İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısını gerçekleştiren ve operasyonla 10.5 saatte yakalanan terörist Ahlam Albashır bölücü terör örgütü PKK'ya yardım eden göçmen kaçakçıları tarafından Yunanistan'a götürülecekti. Soruşturmaya yansıyan bilgilere göre, Ahlam Albashır Lavrion Kampı'nda da infaz edilecekti.
Yunanistan'daki Lavrion Kampı dağ kadrosuna sevkiyat üssü olarak biliniyor. Kampta bombacı yetiştiriliyor. PKK'lı teröristler kamp üzerinden Irak'a geçiyor. Yönetimi Kandil tarafından belirleniyor. PKK'nın Yunanistan'daki varlığı 1980'li yıllara dayanıyor. Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen halen faal olan Lavrion Kampı, Avrupa'nın göbeğinde bombacı yetiştiriyor. Kamp günümüzde Türkiye'den illegal olarak yurtdışına çıkan PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kırsal alana eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa'ya geçiş amaçlı kullanılıyor. Çeşitli suçlardan aranan ya da açık dava dosyası olan teröristler, eğitim sonrası Türkiye'ye eylem amaçlı gönderiliyor. Kampta MLKP, MKP, DHKP-C, TKP/ML ve FETÖ mensupları da barınıyor.
YÖNETİMİ KANDİL ATIYOR
Kamp, Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi oluşturan terör merkezi konumunda. Kampın girişinde Birleşmiş Milletler Lavrion Kampı tabelası, BM, Kızılhaç bayrakları ile teröristbaşının fotoğrafı ve örgütsel bez parçaları asılı. İşler 7 kişiden oluşan bir komite tarafından yönetiliyor. Kampa alınacak kişiler, Yunanistan Atina'da bulunan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komelan Ciwan isimli oluşum tarafından belirleniyor. Kampta her terör örgütü adına bir sorumlu bulunuyor. Sorumlular ise Kandil'den atanıyor.ABD özel kuvvetleri kimlere hangi eğitimi verdi? PKK saflarında 400 yabancı terörist savaşçı...