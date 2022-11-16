PKK, kadın teröristleri eylemde kullanıyor, öldürerek cezalandırıyor

CANLI BOMBA YA DA EYLEM YAPMAYA İKNA EDİLDİLER

PKK örgütten kaçışları engellemek amacıyla birçok yolu denerken, kaçma teşebbüsü sonrası cezası biten kişilere yönelik uygulamanın ise bu kişilerin suikastçı ya da intihar eylemcisi olmaya ikna edildiği ortaya çıktı. Bu şekilde kaçma girişiminde bulunan kişilerin ön cephede yer almaları sağlanarak ölmelerinin amaçlandığı kaydedildi. İncelenen verilerde tutuklu kalan terör örgütü üyelerine ise sürekli fiziksel ve psikolojik işkence yapıldığı, ailelerinin öldürüleceğini ilişkin sürekli tehdit edildikleri verilen ifadelerle tespit edildi.

TECAVÜZ VE İNFAZDAN KAÇTILAR

Raporda örgütten kaçan kişinin ayrılma nedenleri de tek tek ele alındı. Örgütten kaçarak teslim olan ve ifadelerine başvurulan kadın teröristlerin ayrılma nedenlerinin başında ilk olarak taciz, tecavüz ve infazları olduğu belirtildi.