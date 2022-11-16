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Haberler Galeri ABD özel kuvvetleri kimlere hangi eğitimi verdi? PKK saflarında 400 yabancı terörist savaşçı...
Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:44

ABD özel kuvvetleri kimlere hangi eğitimi verdi? PKK saflarında 400 yabancı terörist savaşçı...

Türkiye'nin kalbi İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili PKK/PYD/YPG'li terörist Ahlam Albashir, saldırı talimatını Kobani'deki örgüt yöneticilerinden aldığını itiraf etmişti. PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, IŞİD ile mücadele bahanesiyle ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin desteğini arkasına aldı. ABD, PKK'ya kargo uçakları ile silah, malzeme ve mühimmat ulaştırdığı yetmiyormuş gibi eğitim vermek üzere 50'ye yakın özel kuvvet askerini bölgeye göndererek örgüt mensuplarına pusu ve savaş taktikleri, EYP ve ağır silahların kullanımına yönelik eğitimler verdi. PKK, sosyal medya üzerinden düzenledikleri kampanyalarla Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve hatta Çin'den gelen yaklaşık 400 yabancı teröristini Suriye'ye çekti. Suriye'de halen örgütün tehdidi devam ediyor.

ÖMER ÇETİN
ABD özel kuvvetleri kimlere hangi eğitimi verdi? PKK saflarında 400 yabancı terörist savaşçı...

Türkiye'nin kalbi İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili PKK/PYD/YPG'li terörist Ahlam Albashir, İstanbul Polisi'nin yaklaşık 10 saat süren takibiyle saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

ABD özel kuvvetleri kimlere hangi eğitimi verdi? PKK saflarında 400 yabancı terörist savaşçı...

Suriyeli terörist, ilk sorgusunda PKK/PYD/YPG'nin özel istihbarat elemanı olduğunu, saldırı talimatını Kobani'deki örgüt yöneticilerinden aldığını itiraf etmişti. Türkiye'de PKK; Suriye'de PYD; Irak'ta Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi (PÇDK) ve İran'da Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) isimleri altında bölücü örgüt faaliyetlerini sürdürüyor.

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ABD özel kuvvetleri kimlere hangi eğitimi verdi? PKK saflarında 400 yabancı terörist savaşçı...

Kuruluşundan bu yana sivilleri hedef alan terör saldırılarına başvuran PKK, temel insan haklarına ciddi bir tehdit oluşturuyor. 35 yıldır düzenlediği vahşiyane terör saldırılarında PKK, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivili öldürdü. 1980'lerden bu yana, uluslararası alanda tanınan bir terör örgütü olan PKK, 40 binden fazla ölümden sorumlu.

ABD özel kuvvetleri kimlere hangi eğitimi verdi? PKK saflarında 400 yabancı terörist savaşçı...

YPG VE PYD'Yİ DE KANDİL YÖNETİYOR

Suriye'de devletin otoritesi azaldığında PKK, ülkedeki kolları aracılığıyla bölgede manevra alanı buldu. PKK, Suriye'deki siyasi kolu olarak PYD'yi 2003'te, silahlı grubu olarak YPG'yi 2011'de kurdu.

ABD özel kuvvetleri kimlere hangi eğitimi verdi? PKK saflarında 400 yabancı terörist savaşçı...

PYD ve onun silahlı kanadı YPG içinde politik ve militer kararlar alma yetkisi, emirleri Kandil'den Suriye'ye gönderilen PKK yöneticiler tarafından veriliyor.

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