Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:43
Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
11:44
ABD özel kuvvetleri kimlere hangi eğitimi verdi? PKK saflarında 400 yabancı terörist savaşçı...
Türkiye'nin kalbi İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili PKK/PYD/YPG'li terörist Ahlam Albashir, saldırı talimatını Kobani'deki örgüt yöneticilerinden aldığını itiraf etmişti. PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, IŞİD ile mücadele bahanesiyle ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin desteğini arkasına aldı. ABD, PKK'ya kargo uçakları ile silah, malzeme ve mühimmat ulaştırdığı yetmiyormuş gibi eğitim vermek üzere 50'ye yakın özel kuvvet askerini bölgeye göndererek örgüt mensuplarına pusu ve savaş taktikleri, EYP ve ağır silahların kullanımına yönelik eğitimler verdi. PKK, sosyal medya üzerinden düzenledikleri kampanyalarla Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve hatta Çin'den gelen yaklaşık 400 yabancı teröristini Suriye'ye çekti. Suriye'de halen örgütün tehdidi devam ediyor.