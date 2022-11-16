ABD özel kuvvetleri kimlere hangi eğitimi verdi? PKK saflarında 400 yabancı terörist savaşçı...

Kuruluşundan bu yana sivilleri hedef alan terör saldırılarına başvuran PKK, temel insan haklarına ciddi bir tehdit oluşturuyor. 35 yıldır düzenlediği vahşiyane terör saldırılarında PKK, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivili öldürdü. 1980'lerden bu yana, uluslararası alanda tanınan bir terör örgütü olan PKK, 40 binden fazla ölümden sorumlu.