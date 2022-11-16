Polonya’ya düşen füzeyle ilgili Rusya’dan yeni açıklama! Soruşturma için dikkat çeken talep

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Kasım'da Polonya topraklarında 2 kişinin hayatını kaybettiği bu olaya, Rusya'nın karışmadığına dair Rusya Savunma Bakanlığının açıklama yaptığı hatırlatıldı.

"KİEV HER FIRSATI DEĞERLENDİRİYOR"

Buna rağmen bazı NATO üyesi ülkelerin ve medyanın Rusya'nın suçlu olabileceğine yönelik aşırı tepkiler verdiği kaydedilen açıklamada, Kiev yönetiminin de Rusya'yı suçlamak için her fırsatı değerlendirdiği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre, olayla ilgili verilerin Ukrayna'yı işaret ettiği belirtilen açıklamada, "Tarafsız bir soruşturmanın yürütüleceğine ve bu provokasyonu ortaya çıkaracak sonuçların yayımlanacağına eminiz." ifadeleri kullanıldı.