Karadan da harekat olacak mı? Emekli Hava Albaydan operasyona ilişkin flaş mesajlar!

"EŞ ZAMANLI HAREKAT"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede terör örgütünün gereken cezayı aldıklarını söyledi. Caşın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni asla terörle yıldıramayacaklar. Şu anda kahraman pilotlarımız oradalar. Bunun bir eş zamanlı harekât olduğunu düşünüyorum. Hem karadan topçu harekâtıyla destekleniyor hem de hava harekâtıyla hedefler vuruluyor.

Sınıra yakın bölgelerde SİHA'larımız tarafından tespit edilen hedefler vurulmakta. Pilotlarımız ve topçularımızın uyumadığı görülüyor. O bebekleri öldürenlere TSK şimdi hesabını veriyor. Ama mertçe gidip de kalleşçe masum insanları öldürmek değil. Türkiye, uluslararası hukuk açısından meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır.