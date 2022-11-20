Karadan da harekat olacak mı? Emekli Hava Albaydan operasyona ilişkin flaş mesajlar!
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Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, A Haber ekranında Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı harekata ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Hacımustafaoğlu, kara harekatının da yapılıp yapılmayacağıyla ilgili "Hava harekâtında öncelikle tespit edilen bütün hedeflerin vurulması amaçlanır. Buna müteakip hava harekâtı sona erer. Ardından planlandığı şekilde kara harekâtı sürdürülür." dedi.