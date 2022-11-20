Son dakika: Kuzey Irak’a ve Suriye’nin kuzeyine ’Pençe Kılıç Hava harekatı’: İşte vurulan hedefler

Suriye/Ayn el Arab - Suriye/Ayn İsa - Suriye/Ayn Dagne - Suriye/Derbesiye - Suriye/Tel Rıfat - Suriye/Maranez - Suriye/Malikiye - Suriye/Minnig Havalimanı - Irak/Asos -Irak/Süleymaniye -Irak/Sincar -Irak/Kandil -Irak/Senkeser(Erbil), Yaklaşık 700 KM'lik bir alanda hava harekatı icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı

HAREKATIN ADI: PENÇE KILIÇ