Son dakika: Kuzey Irak’a ve Suriye’nin kuzeyine ’Pençe Kılıç Hava harekatı’: İşte vurulan hedefler

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar, Sincar ve Kandil ile bazı noktalara başlatılan harekatta PKK hedeflerini tek tek vurdu.
Suriye/Ayn el Arab - Suriye/Ayn İsa - Suriye/Ayn Dagne - Suriye/Derbesiye - Suriye/Tel Rıfat - Suriye/Maranez - Suriye/Malikiye - Suriye/Minnig Havalimanı - Irak/Asos -Irak/Süleymaniye -Irak/Sincar -Irak/Kandil -Irak/Senkeser(Erbil), Yaklaşık 700 KM'lik bir alanda hava harekatı icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı
HAREKATIN ADI: PENÇE KILIÇ
MSB, harekatın adını da duyurarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir.
HEDEFLER TEK TEK İMHA EDİLDİ
İran-Irak sınırında yer alan Kandil dağı bölgesi ile Sincar'da tespit edilen PKK hedefleri, gece operasyon yapabilme kabiliyeti olan Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı 181'inci Filo ve 182'in filodan kalkan F-16 ile F-4'ler tarafından lazer güdümlü milli füzelerle imha edildi.
Uçakların vurduğu noktalarda şiddetli patlamaların olduğu belirtildi. Aralarında sözde yönetici kadrosunda olan çok sayıda teröristin bulunduğu belirtildi
"TERÖRİSTLER SALDIRININ HESABINI MİSLİYLE ÖDEYECEK!"
Milli Savunma Bakanlığı, İstiklal'deki terör saldırısının ardından 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler! Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler!" demişti.
MSB, "Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen; Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte ısrar edenler var." ifadelerini kullanmıştı.