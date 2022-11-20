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Giriş Tarihi: 20.11.2022 07:00 Son Güncelleme: 20.11.2022 07:40

Son dakika: Kuzey Irak'a ve Suriye'nin kuzeyine 'Pençe Kılıç Hava harekatı': İşte vurulan hedefler

Gelen son dakika bilgilerine göre; Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Hesap Zamanı' diyerek bir paylaşımda bulundu. Türk savaş uçakları eş zamanlı olarak Ayn-el Arab hattı başta olmak üzere Tel-Rıfat ve çevresinde bulunan Ayn Dakna, Marenez ve Minag hava üssündeki PKK'lı teröristleri vurdu. Harekatın; bugüne kadar yapılan en büyük hava harekatı olduğu belirtildi. Operasyonda 50'nin üzerinde F-16, 20'nin üzerinde de SİHA kullanıldı. İşte son dakika detayları...

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika: Kuzey Irak’a ve Suriye’nin kuzeyine ’Pençe Kılıç Hava harekatı’: İşte vurulan hedefler

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar, Sincar ve Kandil ile bazı noktalara başlatılan harekatta PKK hedeflerini tek tek vurdu.

Suriye/Ayn el Arab - Suriye/Ayn İsa - Suriye/Ayn Dagne - Suriye/Derbesiye - Suriye/Tel Rıfat - Suriye/Maranez - Suriye/Malikiye - Suriye/Minnig Havalimanı - Irak/Asos -Irak/Süleymaniye -Irak/Sincar -Irak/Kandil -Irak/Senkeser(Erbil), Yaklaşık 700 KM'lik bir alanda hava harekatı icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı

HAREKATIN ADI: PENÇE KILIÇ

MSB, harekatın adını da duyurarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir.

Türk savaş uçakları eş zamanlı olarak Ayn-el Arab hattı başta olmak üzere Tel-Rıfat ve çevresinde bulunan Ayn Dakna, Marenez ve Minag hava üssündeki PKK'lı teröristleri vurdu.

HEDEFLER TEK TEK İMHA EDİLDİ

İran-Irak sınırında yer alan Kandil dağı bölgesi ile Sincar'da tespit edilen PKK hedefleri, gece operasyon yapabilme kabiliyeti olan Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı 181'inci Filo ve 182'in filodan kalkan F-16 ile F-4'ler tarafından lazer güdümlü milli füzelerle imha edildi.

Uçakların vurduğu noktalarda şiddetli patlamaların olduğu belirtildi. Aralarında sözde yönetici kadrosunda olan çok sayıda teröristin bulunduğu belirtildi

"TERÖRİSTLER SALDIRININ HESABINI MİSLİYLE ÖDEYECEK!"

Milli Savunma Bakanlığı, İstiklal'deki terör saldırısının ardından 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler! Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler!" demişti.

MSB, "Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen; Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte ısrar edenler var." ifadelerini kullanmıştı.

"EN AĞIR BEDELLERİ ÖDEYECEKLER"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, harekata ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler." dedi.

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Son dakika: Kuzey Irak'a ve Suriye'nin kuzeyine 'Pençe Kılıç Hava harekatı': İşte vurulan hedefler
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