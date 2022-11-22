SON DAKİKA | Hıncal Abi’ye veda! Türk basınının asırlık çınarıydı

Son dakika haberi... Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç için Turkuvaz Medya Binası'nda tören düzenlendi.
Medya merkezinde düzenlenen törende çalışma arkadaşları Hıncal Uluç için duygularını dile getirdi.
Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak: Onun sıcacık gülüşü hep içimizi ısıtacak. Onun inanılmaz derin dostluğu bize rehber olmaya devam edecek. Bir insan bir sevdiğini kaybettiğinde, sadece onun için değil, kendisi için de ağlar. Sadece Hıncal ağabeye değil, kendime de ağlıyorum. Hıncal ağabeyin ailesine, sevenlerine, Turkuvaz Medya kurumumuzun tüm çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Yattığın yer nur, mekanın cennet olsun.
Kardeşi Öcal Uluç: Hıncal Uluç'un ağabeyiyim, 83 senedir birlikte yaşıyorum. O benim meslektaşım, dostum, sırdaşımdı. Hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Hayatımda yaptığım en zorişlerden biri burada şu an yaptığım konuşma. Onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil, yaşatan bir insandı. Neden başka gazetelere gitmedi, taş yerinde ağırdır derdi. Allah onu en iyi yerde muhafaza edecektir. Biz onlarla gittiğimiz yerde buluşacağız.
Sabah Gazetesi'nin usta yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Hıncal Uluç 83 yaşındaydı.1990 yılından itibaren Sabah'ta önemli yazılara imza atan Uluç, Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Usta gazeteci 20 Kasım gecesi saat 23.00 sıralarında bir süredir tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdi.
HINCAL ULUÇ KİMDİR?
17 yaşında gazetecilik hayatına başlayan Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 1990 yılından beri köşe yazılarına imza atıyordu.
1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; köşe yazılarının yanı sıra A Spor'da yayımlanan "Hıncal Uluç ile Baş Başa" programında spor yorumculuğu da yapıyordu.
Uluç, baba tarafından Ubıh asıllı, anne tarafından ise Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.
Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütüldü. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya geldi.
1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara'ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.