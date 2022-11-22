SON DAKİKA | Hıncal Abi’ye veda! Türk basınının asırlık çınarıydı

Son dakika haberi... Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç için Turkuvaz Medya Binası'nda tören düzenlendi.

Medya merkezinde düzenlenen törende çalışma arkadaşları Hıncal Uluç için duygularını dile getirdi.

Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak: Onun sıcacık gülüşü hep içimizi ısıtacak. Onun inanılmaz derin dostluğu bize rehber olmaya devam edecek. Bir insan bir sevdiğini kaybettiğinde, sadece onun için değil, kendisi için de ağlar. Sadece Hıncal ağabeye değil, kendime de ağlıyorum. Hıncal ağabeyin ailesine, sevenlerine, Turkuvaz Medya kurumumuzun tüm çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Yattığın yer nur, mekanın cennet olsun.

Kardeşi Öcal Uluç: Hıncal Uluç'un ağabeyiyim, 83 senedir birlikte yaşıyorum. O benim meslektaşım, dostum, sırdaşımdı. Hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Hayatımda yaptığım en zorişlerden biri burada şu an yaptığım konuşma. Onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil, yaşatan bir insandı. Neden başka gazetelere gitmedi, taş yerinde ağırdır derdi. Allah onu en iyi yerde muhafaza edecektir. Biz onlarla gittiğimiz yerde buluşacağız.