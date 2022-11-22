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Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TÜRK BASININA FARKLI BİR DÜNYA AÇTI
Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç O benim sadece kardeşim değil aynı zamanda meslektaşımdı. Sırdaşımdı, dostumdu. Herkes bilir ki hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Benim dünyamın yarısı yok. Ben ondan 3-4 ay önce başladım mesleğe. Ben mutfakta kaldım o akıllılık etti, mutfak dışını tercih etti. O yönettiği dergileriyle, gazeteleriyle Türk basınına başka bir dünya kapısı açtı dedi.
EN YAKIN DOSTLARINI BİLE ELEŞTİRİRDİ
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, 45 seneye yakın bir dostluğumuz vardı. Kendine münhasır bir insandı. Toplumda gerekli olan kitabın ortasından konuşma tarzını benimsemiştir. En yakın dostlarını bile en acımasız şekilde eleştirmekten geri kalmazdı diye konuştu.
İYİ BİR GALATASARAY'LIYDI
Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, Hıncal Uluç'un iyi Galatasaraylı olduğunu belirterek Galatasaray'ı eleştirmiyor anlamına gelmesin, Galatasaray'ı ve yöneticilerini eleştirirdi dedi.
SPOR GAZETECİLİĞİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR İNSANDIR
Spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker, Sabah Gazetesi'nde çalıştığım dönemlerde çok yakındık. Türk spor gazeteciliğinde çok önemli bir insandır şeklinde konuştu.
ÇOK İYİ BİR İNSANDI
Ağabey demekten çok keyif aldığı bir meslek büyüğünü kaybettiğini söyleyen spor yorumcusu Ender Bilgin Evinde misafir olmaktan çok mutlu olduğum bir yakınımı kaybettim. Zor bir insandı. Seveni kadar sevmeyeni de vardı. O'nu yakından tanıyanlar için çok iyi bir insandı ifadelerini kullandı.
YILLAR BOYUNCA DOSTLUĞUNU YAKINDAN HİSSETTİK
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Hıncal ağabey çok donanımlı bir insandı. Özellikle kültür ve sanata çok kıymet verirdi. Yıllar boyunca dostluğunu yakından hissettik dedi.
GENÇLERE ÇOK MESAJ VERİRDİ
Eski Başbakan Tansu Çiller, Gençlere çok mesajları vardı. Onları keyifle anlatırdı. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı.
HINCAL ULUÇ HAFIZA NİTELİĞİNDE BİR İNSANDI
AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, Hıncal Uluç'un duruşuyla örnek olduğunu belirterek Hıncal Uluç hafıza niteliğinde bir insandı. Cumhurbaşkanımız ve partimizin taziyelerinizi iletiyoruz diye konuştu.
CESUR BİR İNSANDI LAFINI ESİRGEMEZDİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Çok değerli ve kıymetli bir insandı. Toplumda bazı yerlerde insanların değeri ve kıymeti her zaman ayrı bir yer ifade ediyor. Hıncal ağabey bunlardan bir tanesiydi. Cesur bir insandı lafını esirgemezdi şeklinde konuştu.