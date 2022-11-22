Video Haber SON DAKİKA: Duayen gazeteci Hıncal Uluç'a veda! Ağabeyi Öcal Uluç'tan duygulandıran sözler.. | Video
SON DAKİKA: Duayen gazeteci Hıncal Uluç'a veda! Ağabeyi Öcal Uluç'tan duygulandıran sözler.. | Video

SON DAKİKA: Duayen gazeteci Hıncal Uluç'a veda! Ağabeyi Öcal Uluç'tan duygulandıran sözler.. | Video

22.11.2022 | 11:39

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Son dakika haberi... Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç için Turkuvaz Medya Binası'nda tören düzenlendi. Törende Hıncal Uluç'un çalışma arkadaşları ve abisi Öcal Uluç, kendisiyle olan duygularını dile getirdi. Törenin ardından Uluç'un cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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