Son dakika: Bursa’da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Bursa'da saat 15.45 sıralarında Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan bir eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça mahallesindeki Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü.
Santral çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
SON DAKİKA: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti! İşte olay yerinden ilk görüntüler... | Video
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
SON DAKİKA! Bursa'da tek motorlu uçak düştü! 2 kişi hayatını kaybetti | Video
Konunun her yönüyle araştırıldığını söyleyen Canbolat, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Aktaş, "Öncelikle başımız sağ olsun. Tek motorlu bir uçak. Eğitim uçağı. Sakarya Pamukova'dan kalkan uçak, Osmangazi Ovaakça Mahallesi'ne düşüyor. 15.40'da ihbar geldi bize. 8 dk sonra müdahale edildi. Ancak olay yerine varıldığında 2 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Biri maalesef yanarak diğeri de uçaktan fırlamış. Kazanın sebebi henüz belli değil ama Bursa'da hava birden yağışlı hale geldi. Bir de sis var, görüş mesafesi de düşük, hava koşulları da çok iyi değil. Tabi teknik bir konu. İnceleniyor" dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sakarya'dan kalkan ve bir işadamına ait olan uçağın düşmesi ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcı Ramazan Solmaz olay yerinde bizzat inceleme yapıyor.