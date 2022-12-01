Son dakika: Bursa’da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Aktaş, "Öncelikle başımız sağ olsun. Tek motorlu bir uçak. Eğitim uçağı. Sakarya Pamukova'dan kalkan uçak, Osmangazi Ovaakça Mahallesi'ne düşüyor. 15.40'da ihbar geldi bize. 8 dk sonra müdahale edildi. Ancak olay yerine varıldığında 2 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Biri maalesef yanarak diğeri de uçaktan fırlamış. Kazanın sebebi henüz belli değil ama Bursa'da hava birden yağışlı hale geldi. Bir de sis var, görüş mesafesi de düşük, hava koşulları da çok iyi değil. Tabi teknik bir konu. İnceleniyor" dedi.