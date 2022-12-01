Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.12.2022 15:55 Son Güncelleme: 1.12.2022 17:14

Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi'nde Ovaakça termik santrali yakınlarına tek motorlu uçak düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi. Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Son dakika: Bursa’da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Bursa'da saat 15.45 sıralarında Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan bir eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça mahallesindeki Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü.

Santral çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti! İşte olay yerinden ilk görüntüler... | Video

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

SON DAKİKA! Bursa'da tek motorlu uçak düştü! 2 kişi hayatını kaybetti | Video

Konunun her yönüyle araştırıldığını söyleyen Canbolat, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Aktaş, "Öncelikle başımız sağ olsun. Tek motorlu bir uçak. Eğitim uçağı. Sakarya Pamukova'dan kalkan uçak, Osmangazi Ovaakça Mahallesi'ne düşüyor. 15.40'da ihbar geldi bize. 8 dk sonra müdahale edildi. Ancak olay yerine varıldığında 2 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Biri maalesef yanarak diğeri de uçaktan fırlamış. Kazanın sebebi henüz belli değil ama Bursa'da hava birden yağışlı hale geldi. Bir de sis var, görüş mesafesi de düşük, hava koşulları da çok iyi değil. Tabi teknik bir konu. İnceleniyor" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya'dan kalkan ve bir işadamına ait olan uçağın düşmesi ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcı Ramazan Solmaz olay yerinde bizzat inceleme yapıyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan uçak kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada Yunuseli Sportif Havacılık Derneği (YUSHAD) Başkanı Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti.

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Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
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