Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberleri: Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi'nde Ovaakça termik santrali yakınlarına tek motorlu uçak düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi. Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.