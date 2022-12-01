Video Haber Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun arkadaşı konuştu: O eğitimi yoktu... | Video
Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun arkadaşı konuştu: O eğitimi yoktu... | Video

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun arkadaşı konuştu: O eğitimi yoktu... | Video

01.12.2022 | 22:48

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Hayatını kaybeden pilotun yakın arkadaşı Vedat Sarıkaya kazanın nasıl yaşandığına ilişkin AHaber'de açıklamalarda bulundu.

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