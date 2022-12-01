SON DAKİKA! Bursa'da tek motorlu uçak düştü! 2 kişi hayatını kaybetti | Video

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi'nde Ovaakça termik santrali yakınlarına tek motorlu uçak düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.