Video Yaşam SON DAKİKA! Bursa'da tek motorlu uçak düştü! 2 kişi hayatını kaybetti | Video
SON DAKİKA! Bursa'da tek motorlu uçak düştü! 2 kişi hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA! Bursa'da tek motorlu uçak düştü! 2 kişi hayatını kaybetti | Video

01.12.2022 | 16:14

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi'nde Ovaakça termik santrali yakınlarına tek motorlu uçak düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.

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