Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında flaş gelişme! Şimdi hesap zamanı





Öztürkmen, 2015'te Beşiktaş'ta bina satın aldığını, kentsel dönüşüm yapmak için belediyeye gittiğinde dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ile makamında görüştüğünü ve Sipahi'nin asfalt yatırımı bahanesiyle yardım adı altında 1 milyon 300 bin dolar aldığını, parayı da Ekrem Eray Arda'ya Akmerkez'deki ofisinde teslim ettiğini öne sürdü.



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