CHP’den Akşener’e olay gönderme! İmamoğlu’na adaylık kapısını kapattılar

AKŞENER TARAFINI BELLİ ETTİ

Altılı masadaki adaylık savaşında tarafını iyiden iyiye belli eden İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Saraçhane'deki konuşmasında adeta Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde ifadeler kullanmıştı. Akşener, Ekrem İmamoğlu için, "Artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu buradan, Saraçhane'den görüyoruz." diyerek ve Kılıçdaroğlu'na adaylık savaşları için göndermede bulunmuştu.

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