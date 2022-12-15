Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı "İstanbul" mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı

"16 DEĞİL 85 MİLYON SENİNLE İMAMOĞLU"

Öte yandan 6'lı Masa'nın adaylık savaşlarında Meral Akşener de safını net şekilde belli eden hamlelerini yapmaya devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Saraçhane'deki konuşmasında adeta Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde ifadeler kullandı. Akşener Ekrem İmamoğlu için, "Artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu buradan, Saraçhane'den görüyoruz." dedi ve Kılıçdaroğlu'na adaylık savaşları için göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması | Video

İMAMOĞLU'NA "SAKIN ÜZÜLME SORUMLULUĞUN VAR" DEDİM

Kılıçdaroğlu daha önce de bir canlı yayında İmamoğlu'yla ilgili mahkeme kararını kast ederek "Bu olay 6 liderin daha sıkı omuz omuza yürümesi için ivme kazandırdı. Ekrem Bey, büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyor. Arkasında güçlü irade var, CHP var, ben dün İmamoğlu'na 'Sakın üzülme' dedim, senin sorumluğun var, 16 milyon seni dirençle, kararlılıkla görmek istiyor' dedim" ifadelerini kullanmıştı.