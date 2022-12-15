Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken ’Akşener’ ve ’İmamoğlu’ mesajı

YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı ileri sürülürken, konuyla ilgili söylentiler canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.
"EKREM BEY, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEK"
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması | Video
Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi;
"Bu olay 6 liderin daha sıkı omuz omuza yürümesi için ivme kazandırdı. Ekrem Bey, büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyor. Arkasında güçlü irade var, CHP var, ben dün İmamoğlu'na 'Sakın üzülme' dedim, senin sorumluğun var, 16 milyon seni dirençle, kararlılıkla görmek istiyor' dedim
"AHMET DAVUTOĞLU ARADI"
Sayın Davutoğlu aradı büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Ben de oraya gidip Ekrem Bey'e üzüntülerimi aktarmak istiyorum dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı | Video
'AKŞENER ARADI MI?' SORUSUNA YANIT
"Sayın Davutoğlu ne kadar incelikli davranmış böyle mesela Sayın Akşener aradı mı sizi?" sorusu üzerine Kıllıçdaroğlu "Yok, hayır aramadı" dedi.
İsmail Küçükkaya'nın "O giderek dayanışma gösterdi oraya o zaman…" açıklamasına Kılıçdaroğlu "Evet, evet…" diyerek geçiştirdi