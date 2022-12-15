Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken ’Akşener’ ve ’İmamoğlu’ mesajı

"EKREM BEY, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEK"

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması | Video

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi;

"Bu olay 6 liderin daha sıkı omuz omuza yürümesi için ivme kazandırdı. Ekrem Bey, büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyor. Arkasında güçlü irade var, CHP var, ben dün İmamoğlu'na 'Sakın üzülme' dedim, senin sorumluğun var, 16 milyon seni dirençle, kararlılıkla görmek istiyor' dedim