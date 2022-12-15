Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı. Bir sonraki toplantının Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacağını belirten Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen cezanın 6’lı masanın çalışma takvimini etkilemeyeceğini söyledi. Karar sonrası Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını belirten Kılıçdaroğlu, 'Akşener de aradı mı?' sorusuna da yanıt verdi.