Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması | Video

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı. Bir sonraki toplantının Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacağını belirten Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen cezanın 6’lı masanın çalışma takvimini etkilemeyeceğini söyledi.