Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı "İstanbul" mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı

Aday krizi sürerken Ekrem İmamoğlu'na yönelik mahkeme kararıyla 6'lı Masa'da işler iyice karıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun adaylığının ön plana çıkarılması tehlikesiyle karşı karşıya kalınca dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Saraçhane'de konuşan Kılıçdaroğlu sık sık 'İstanbul' vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu “Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır.” diyerek İmamoğlu ve Akşener'e mesaj verdi. Akşener ise bu çıkışa İstanbul değil Türkiye'nin İmamoğlu'nun arkasında olduğunu iddia ederek karşılık verdi.