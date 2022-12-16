CHP'den Akşener'e olay gönderme! İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattılar | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
24:17
04:26
01:36
Tekirdağ'da alkol kaçakçılarına darbe | Video 16.12.2022 | 18:30
00:43
19:47
04:11
Bakan Dönmez: "Bugün, 7 uluslararası boru hattına sahibiz" | Video 16.12.2022 | 15:42
01:02
05:10
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı | Video 16.12.2022 | 09:21
02:55
Diyarbakır Valisi'nden terör saldırısı hakkında ilk açıklama | Video 16.12.2022 | 08:59
01:32
01:07
00:14
00:14
02:58
“Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak tüm dünyada kutlanacak" | Video 15.12.2022 | 16:13
04:18
Mahmut Övür | Başörtüsü Altı'lı Masayı sarsıyor 15.12.2022 | 16:20
03:37
Mehmet Barlas | İmamoğlu'na verilen ceza, siyaseti nasıl etkiler? | Video 15.12.2022 | 16:16
02:11
02:19
04:04
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin konuştu. Öztrak, İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararının ardından Meral Akşener'in de desteğiyle oluşturulan adaylık havası ortamını siyaset mühendisliği senaryoları olarak nitelendirdi. Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir." dedi.