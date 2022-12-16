Saraçhane şovu hüsranla sonuçlandı! Esra Erol’da programı İmamoğlu ve Akşener’in tiyatrosunu 6’ya katladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası muhalefetteki adaylık kavgasına yeni bir boyut kazandırdı. Kararın açıklandığı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilen İYİ Parti lideri Meral Akşener, İmamoğlu'nun yanına giderek adeta adayını ilan etti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AYAĞININ TOZUYLA VETO
Her fırsatta aday olacağı yönünde sinyaller veren Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun birlikte oynadığı tiyatronun ardından Almanya'dan apar topar Türkiye'ye döndü. Ayağının tozuyla İmamoğlu'nun adaylığını veto eder nitelikte sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbulluya hizmet etmesi gerektiğini söyledi.
İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN SARAÇHANE ŞOVU
Kararın ertesi gününde ise Ekrem İmamoğlu, 6'lı masa ortaklarının katılımıyla Saraçhane'de miting düzenleyeceğini duyurdu. Mitingde Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuşma yaptı.
AKŞENER VE KILILÇDAROĞLU'NDAN İSTANBUL ÜZERİNDEN ADAYLIK GÖNDERMESİ
Liderlerin konuşmaları sırasında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan adaylık krizi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Son hamlesiyle İmamoğlu'na adaylık yolunda destek vereceğini belli eden Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun '16 milyon' ifadesine karşılık olarak "Artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu buradan, Saraçhane'den görüyoruz." diyerek CHP liderine göndermede bulundu.
REYTİNG SONUÇLARINA ESRA EROL DAMGA VURDU
Muhalefet kanadında tüm bunlar yaşanırken 15 Aralık reyting sonuçlarında dikkat çeken bir sonuç yer aldı. İmamoğlu ve altılı masa tarafından düzenlenen Saraçhane Mitingi Fox TV ekranlarında canlı yayınlandı. Ancak izleyiciler, Saraçhane şovunu görmezden gelerek ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'u izlemeyi tercih etti. 15 Aralık'ta yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde 'Esra Erol'da' programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,89 izlenme oranı ve %30,24 izlenme payı alarak birinci oldu. Saraçhane Mitingini canlı yayınlayan Fox Tv ise listenin 5. sırasında kaldı. Bu sonuçla Esra Erol'da programı Fox Tv'ye 6 kat fark attı.