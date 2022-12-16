Saraçhane şovu hüsranla sonuçlandı! Esra Erol’da programı İmamoğlu ve Akşener’in tiyatrosunu 6’ya katladı

AKŞENER VE KILILÇDAROĞLU'NDAN İSTANBUL ÜZERİNDEN ADAYLIK GÖNDERMESİ

Liderlerin konuşmaları sırasında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan adaylık krizi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Son hamlesiyle İmamoğlu'na adaylık yolunda destek vereceğini belli eden Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun '16 milyon' ifadesine karşılık olarak "Artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu buradan, Saraçhane'den görüyoruz." diyerek CHP liderine göndermede bulundu.