Tacizci CHP’li olayında flaş gelişme! 16 yaşındaki kıza iğrenç mesajlar atmıştı





Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı parti teşkilatlarının Türkiye'nin değişik yerlerindeki illerinde yönetimlerinde olan ilçe başkanından belde başkanına kadar, bunların hesabını verdiniz mi? Bakıyorsunuz ilçe başkanı taciz yapmış. Belde başka tecavüzde bulunmuş. Bunların hepsini Aile Bakanı belgeleriyle anlattı. Hepsi şuanda sicil dosyanızda var. Bunları iyi biliyoruz, yakında da takip ediyoruz. Sicil dosyalarınız elimizde. Seçime kadar da bunları meydanlarda anlatacağız." ifadelerini kullandı.

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