Tacizci CHP’li olayında flaş gelişme! 16 yaşındaki kıza iğrenç mesajlar atmıştı

CHP Maltepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz, 16 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu gerekçesiyle 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Taciz mağduru çocuğun mahkemede yaşadıklarını anlattı.
Mağdur çocuk B.S.C. mahkemeye verdiği beyanda, "Sanık, abimin arkadaşının babası olur. Ailece görüşüyorduk. İddianamede belirtilen Instagram hesabı üzerinden sanık bana birden fazla kez mesaj attı. Mesajlaşmaya başladığında rahatsız edici mesajlar atmıyordu ancak daha sonra rahatsız edici mesajlar atmaya başladı. Bu süreçte yolda karşılaşmıştık. Bana ailemi sordu. Eve geçtiğimde bana tekrar mesaj attı ve bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. İddianamede belirtildiği şekilde taciz içerikli mesajlar atan sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." ifadelerini kullanıyor.
"KIZIM ANLATINCA HABERDAR OLDUM"
Mağdur çocuğun babası S.C ise, "Sanıkla ailece görüşüyorduk. Bu olaydan kızım anlatınca haberdar oldum ve şikayetçi oldum. Kızımı rahatsızlık vererek cinsel taciz içerikli mesajlar gönderen sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum. Sanığın beyanlarını kabul etmiyorum" şeklinde ifade verdi.
Yaşanan bu olayın CHP tarafından hiçbir şekilde gündeme getirilmemesi ise tepkileri beraberinde getirdi. CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde de bir personel, 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel organının fotoğrafını atmıştı. Aile rezaleti öğrenir öğrenmez durumu yargıya taşımış, mağdur çocuğun annesi Y.D. olaya büyük tepki göstermişti.
BAŞKAN ERDOGAN: SİZİN TACİZCİLERİN HEPSİNİN SİCİL DOSYASI VAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün İstanbul'da katıldığı Kadın Emeği Zirvesi'nde CHP'nin 6 yaşındaki çocuk istismarı olayını siyasi malzeme yaparak farklı iftiralarda bulunduğunu belirtti. Erdoğan açıklamasında, "Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inancına saldıranlar, vakıf ve derneklerimize alçakça iftira atanlar çıkardıkları gürültü ile gerideki vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır.
Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı parti teşkilatlarının Türkiye'nin değişik yerlerindeki illerinde yönetimlerinde olan ilçe başkanından belde başkanına kadar, bunların hesabını verdiniz mi? Bakıyorsunuz ilçe başkanı taciz yapmış. Belde başka tecavüzde bulunmuş. Bunların hepsini Aile Bakanı belgeleriyle anlattı. Hepsi şuanda sicil dosyanızda var. Bunları iyi biliyoruz, yakında da takip ediyoruz. Sicil dosyalarınız elimizde. Seçime kadar da bunları meydanlarda anlatacağız." ifadelerini kullandı.