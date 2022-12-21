14 yaşındaki oğlu CHP’li belediye çalışanı tarafından taciz edilmişti! Öfkeli anne isyan etti





Bir yönetici, alt biriminde çalışana 'Bu ne demek' diye soramıyor mu?" dedi. Y.D., ardından polise gidip M.Z.'den şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.