CHP İzmir’de sular durulmuyor... Bir ilçe daha karıştı, ilçe başkanı görevden alınabilir

YÜCEL DÖNEMİNDE ÇOK SAYIDA İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in il başkanı olması ile birlikte CHP'de sular bir türlü durulmadı. Yücel, yaptığı icraatlarla değil de bu güne kadar verdiği görevden alma ve istifa kararları ile gazete manşetlerini süsledi. Yücel'in başkanlığı döneminde Kınık, Menemen, Menderes, Tire, Kiraz, Bayraklı, Torbalı ilçe başkanlıkları karışmıştı. Bazı ilçelerde yönetim kurulu üyeleri istifa ettiği için ilçe yönetimleri düşerken bazı ilçelerde de ilçe başkanları Yücel'in talimatı ile görevden alınmıştı.

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