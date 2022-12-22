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Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:39

CHP İzmir'de sular durulmuyor... Bir ilçe daha karıştı, ilçe başkanı görevden alınabilir

CHP İzmir’de sular bir türlü durulmuyor. Kınık, Menemen, Tire, Kiraz, Menderes, Torbalı, Bayraklı derken bu sefer de Dikili CHP karıştı. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Dikili İlçe Başkanlığı'nın karar defterine el konuldu. Yaşanan gelişmeler siyaset kulislerinde "İlçe Başkanı Hasan Altıparmak görevden alınacak" iddialarını gündeme getirdi.

ERTAN GÜRCANER
CHP İzmir’de sular durulmuyor... Bir ilçe daha karıştı, ilçe başkanı görevden alınabilir

Deniz Yücel'in il başkanlığı döneminde birçok ilçe başkanının görevden alınması ile sonuçlanan krizlere bir yenisi daha eklendi. Önümüzdeki günlerde CHP İzmir İl Başkanlığından istifa edip milletvekili aday adayı olması beklenen Deniz Yücel, ilçelere yaptığı veda ziyaretlerini sürdürürken geçtiğimiz günlerde ziyaret edilen Dikili İlçe Başkanlığı'nda kriz çıktı. İlçeye yapılan ziyaretin ardından CHP İzmir heyetinin Dikili İlçe Başkanlığı'nın karar defterine tutanaksız olarak el koyduğu öne sürüldü.

YILDIZ İNCELEMEDE BULUNDU

İddialara göre, CHP İzmir İl Sekreteri Ahmet Yıldız el konulan karar defterini inceleyerek eksik ve hataları tespit etti. Ardından da eksik ve hataları rapor haline getirdi.

ALTINPARMAK GÖREVDEN ALINACAK İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Yaşanan gelişmeler, parti kulislerinde CHP Dikili İlçe Başkanı Hasan Altıparmak'ın görevden alınacağına ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Öte yandan Altıparmak'ın parti programlarına katılmadığı, ikinci bölgede düzenlenen saha çalışmalarında yer almadığı iddia edildi.

YÜCEL DÖNEMİNDE ÇOK SAYIDA İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in il başkanı olması ile birlikte CHP'de sular bir türlü durulmadı. Yücel, yaptığı icraatlarla değil de bu güne kadar verdiği görevden alma ve istifa kararları ile gazete manşetlerini süsledi. Yücel'in başkanlığı döneminde Kınık, Menemen, Menderes, Tire, Kiraz, Bayraklı, Torbalı ilçe başkanlıkları karışmıştı. Bazı ilçelerde yönetim kurulu üyeleri istifa ettiği için ilçe yönetimleri düşerken bazı ilçelerde de ilçe başkanları Yücel'in talimatı ile görevden alınmıştı.

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CHP İzmir'de sular durulmuyor... Bir ilçe daha karıştı, ilçe başkanı görevden alınabilir
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