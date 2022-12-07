Aylardır Tarkan’a ödenen ücreti açıklamayan Tunç Soyer sonunda pes etti: 3.5 milyon ödedik

Tarkan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de İzmir'de konser verdi. Etkinliğe saatler kala konser için hazırlanan dev platform çöktü. Yaşanan şok gelişme üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önce "Tarkan ücretsiz konser verecek" dedi, daha sonra ise 'U' dönüşü yaparak Tarkan'a sadece kaşe ücreti adı altında ödeme yapıldığını söyledi. Soyer ayrıca Tarkan'ın 'kaşe ücreti' adı altında alacağı parayı da hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi. Bu arada seçim öncesi şeffaflık anlaşması imzalayan Soyer, Tarkan konseri ile ilgili bilgi edinme yasası kapsamında büyükşehir belediyesine sorulan soruları da yanıtsız bıraktı.Geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Soyer'i sert bir dille eleştirdi. Konuyu oturumda tekrar gündeme taşıyan Hızal, Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerli ve yabancı finans kuruluşlarına olan borçlarının yanı sıra bir de belediyeye iş yapan müteahhitlere yüklü miktarda borcu olduğunu belirtip "Belediyeye iş yapan müteahhitlere hak edişlerini zamanında ödemeyip 8-10 ay bekletiyorsunuz. Yüklenici firmalar biriken alacaklarını istemek için kapınıza geldiğinde de 'Bu ay Tarkan konseri vardı ödeme yapamıyoruz deyip' gönderiyorsunuz. Toplamda piyasaya 3 milyar lira borcunuz var. Finans kuruluşlarına olan borçlar da eklendiğinde borç miktarı 20 milyar lirayı buluyor" demişti.Daha önce Tarkan konseri konusunda çelişkili açıklamalarda bulunan Soyer, bunun üzerine "Tarkan konseri nedeniyle arpamız yoktu, ödeyemiyoruz demişiz. Tarkan konserinin ödemesini İZBB yapmadı. Sponsor bir firma yaptı" demişti. Hızal da Soyer'e; "Tarkan'ın parasını kim hangi amaçla ne karşılığında verdi?" diye sormuştu. Bugüne Tarkan'a ödenen ücret konusunda çelişkili açıklamalarda bulunan Soyer, daha fazla kaçamadı. Bilgi Edinme Yasası kapsamında yapılan başvuruları yanıtsız bırakan Soyer, artık kaçacak yer kalmayınca Tarkan'a KDV dahil 3 milyon 540 bin lira ücret ödendiğini açıklamak zorunda kaldı.Temiz İzmir Derneği'nin bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvuruyu yanıtlayan belediyenin fuarcılık şirketi İZFAŞ, ödenen 3 milyon 540 bin liranın Tarkan tarafından hayır kurumlarına bağışlandığını belirtti. Ancak İZFAŞ ödemenin hangi sponsor firma tarafından yapıldığı konusunda bir açıklama yapmadı.