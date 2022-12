Karadeniz’de 1 trilyon dolarlık rezerve ulaştık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık yaptı. Külliye'de 3 saat 40 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, enerjide Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi de açıkladı:Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar yaptık. 29 Ekim günü Çaycuma-1 sahasında yeni sondaja başladı. Fatih sondaj gemimiz denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi, sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkardı. Verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi.Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma'daki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'deki keşfettiğimiz doğalgazın uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değerini ülkemize kazandırmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Karadeniz'de daha fazla alanda arama kuyusu açacağız. 2 sismik araştırma ile birlikte Akdeniz'deki keşif çalışmalarına da ağırlık vereceğiz. 2023'te ve sonrasında sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun karşısına çıkmayı ümit ediyoruz.Enerjide merkez ülke olmak için tüm imkâna sahibiz. Türkakım Trakya'ya gelecek, orası bir hub olacak, oradan tüm Batı'ya bizden gidecek. Rusya ile işbirliğimizde bu adımı atacağız. Amacımız ülkemizde gazın gazla rekabet edeceği bir pazar kurmaktır. Hummalı bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Enerjinin merkez ülkesi olmakta kararlıyız.Ham petrol rezervinde 635 milyon varillik ilave sağladık. Adana ve Gabar Dağı'ndaki 2 yeni keşfimizle birlikte günlük ilave 6 bin 500 varil petrol üretimine başladık. Gabar'da teröristlerle savaşırken şimdi de petrolü bulduk.Çiftçilerimizin en önemli girdileri olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında hem indirim yapıyor, hem de fiyatları 2023'ün Nisan ayı sonuna kadar sabitliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri ilkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. Gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz.Tarım Kredi'nin 270 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Önümüzdeki yılın ilk yarısında sayılarını 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz Tarım Kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibarıyla başlamıştır.Amacımız bir sonraki yıl yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine toplamda 13 milyar lira olarak yapılacak Aile Destek Programı ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz.Nihai amacımız, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Özel ve kamu günlük yurtiçi petrol üretimimiz bugün itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl üretimimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz.Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de ilk sondajına başladı.Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 lokasyonunda 320 milyar metreküple Türkiye tarihindeki en büyük doğalgaz keşfi yapıldı.Fatih sondaj gemisi, ilave 85 milyar metreküp rezerv keşfetti.Fatih, 8 Nisan 2021'de Amasra-1 kuyusunda keşif amaçlı sondaja başladı.Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfettiğini duyurdu. Böylece Sakarya Gaz Sahası'nın toplam rezervi 540 milyar (dünkü açıklamayla da 652 milyar) metreküpe çıktı. Aynı gün, Karadeniz gazının karaya çıkış noktası olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin temeli atıldı.Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle (EYT) ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkarmaktır.Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları da asla affetmeyeceğiz. Fırsatçılarla mücadele hukuki olduğu kadar ahlaki bir zeminde de yürütülmek mecburiyetindedir.Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir. Ahlaksızlardır, ağır konuşuyorum namussuzlardır. Milletimin her bir ferdinden bu tür fırsatçılardan gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kaynaklara yönelterek hak ettikleri dersi vermelerini istiyoruz.Gelecek yıl güvenlikte, terörü kaynağında kurutma stratejisini tüm güney sınırları boyunca kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Özellikle Suriye'den ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak yeni adımlar atacağız. Bu kapsamda terör örgütünün silahlı kapasitesi yanında güç ve destek aldığı tüm kaynaklarını, tüm altyapısını imha edecek yeni bir mücadele safhasına geçeceğiz.Kritik öneme sahip, gelecek yıl devreye alacağımız savunma sanayii projelerinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini temin edeceğiz. Bu alandaki kazanımları daha ileriye taşıyacak projeleri güçlü şekilde destekleyeceğiz. İnsanlı ve insansız milli muharip hava araçlarımızda sağlayacağımız ilerlemelerle, bu alanda ülkemize uygulanan örtülü ambargoları parçalayıp atacağız.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Şûra Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.