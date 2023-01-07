Başkan Erdoğan, Antalya’da 82 projenin toplu açılışını yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bugün 1 milyar 157 milyon lira değerinde 82 projenin toplu açılışını gerçekleştirecek.

Açılış öncesi Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Antalya, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı coşkusunu hep beraber yaşayacağımız 2023'ü Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı haline getirmeye hazır…"

KUMLUCA'DA HALKA SESLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yoğun bir Antalya programı olacak. Saatler 13'ü gösterdiğinde toplu açılışa katılacak. Buradaki programın ardından selden etkilenen Kumluca ilçesine saat 15.00 sıralarında geçecek. Burada Başkan Erdoğan Kumluca halkına seslenecek.

Başkan Erdoğan, Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde saat 12.00'da başlayacak törende, 1 milyar 157 milyon lira değerindeki 82 projenin açılışını gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, mitingin ardından helikopterle Kumluca ilçesine geçerek, 12 Aralık'ta yaşanan selde zarar gören bölgelerdeki çalışmaları inceleyecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığıyla telefonla görüştüğü Zülfiye Ceylan'ı (75) ziyaret etmesi beklenen Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde Antalya'ya ziyaretinde selden iş yeri zarar gören Ceylan'ın pide restoranına geleceğini söylemişti..

HELİKOPTERLE MANAVGAT'A



Başkan Erdoğan daha sonra Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında zarar gören bölgelerde yapımı tamamlanan evleri ziyaret edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkılarak yerlerine TOKİ tarafından AFAD'ın koordinasyonunda deprem ve yangına dayanaklı malzemeden inşa edilen 2 köy konağı ve şadırvan ile 427 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim edecek..

Manavgatlı yangın mağdurları yeni evlerine kavuşuyor! Başkan Erdoğan konutların teslim törenine katılacak | Video

ANTALYA KADIN BULUŞMASI



Başkan Erdoğan kentteki son programında ise 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' mottosuyla düzenlenen 'Antalya Kadın Buluşması' adlı etkinliğe katılacak. Antalya Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Eskişehir ve Gaziantep'te düzenlenen 'Bilimde, sanatta, sporda, üretimde, kültürde, siyasette kadın' konulu il buluşmalarının üçüncüsü gerçekleştirilecek. Programda Antalya'nın yetiştirdiği Antalya'ya ve ülkeye değer katan, bilimde, iş hayatında, sanatta, sporda kısacası hayatın her alanında üreten ve ürettiğine değer katan kadınlar tecrübelerini paylaşacak..

PROGRAM DOKUMAPARK'TA



Program 5 Ocak 1956'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından temelleri atılan dokuma fabrikasında gerçekleştirilecek. Adnan Menderes'in şehit edilmesinden 13 gün sonra 1 Ekim 1961'de üretime başlayıp, zaman içinde farklı kullanımları olan alan, 2015 yılında Kepez Belediyesi'nin çalışmalarıyla Antalyalılar'a kazandırıldı. Antalya Dokumapark, 238 dönümlük park, yeşil alanları, müzeleri, kütüphaneleri, bilim ve sanat merkezleri, modern sanat galerisiyle tam bir cazibe merkezi halini aldı.