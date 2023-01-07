Manavgatlı yangın mağdurları yeni evlerine kavuşuyor! Başkan Erdoğan konutların teslim törenine katılacak | Video
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında evleri küle dönen afetzedeler için inşa edilen 427 konut bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Tamamlanan konutlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek.