Son dakika! Başkan Erdoğan: Seçim tarihi güncellenebilir

Bingöl'de, Van'da, Simav'da bunu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli olan orası. Anamız da orası, babamız da orası, evlatlarımız da orası. Oralardan netice alacağız. Çünkü gözyaşlarını dindirmek bizim birinci derecede görevimiz. Madem biz bu makamdayız, bu makamda bulunduğumuz sürede Akif'in ifadesi 'Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adl-i ilahi sorar Ömer'den onu.' İşte şimdi Kumluca'da, Manavgat'ta, Muğla'da, son dönemdeki olaylarda oradaki ağlayan anneler, o dertliler, mesela bugün bir tanesi şunu da söyledi: 'Ben böyle bir şeyi umut etmiyordum ama siz beni hakikaten yanıltınız. Süratle yaptınız ve bize teslim ettiniz.' Fakat evler de maşallah villa. Onun için emeği geçen bakan arkadaşlarıma, müteahhit firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçleri de yakından takip ederek, kalan çalışmaların bir an evvel tamamlanmasını sağlayacağız. Rabb'im devletimize zeval vermesin, milletimizi de her türlü afetten, musibetten, kaza ve beladan muhafaza buyursun."

ADNAN MENDERES MESAJI

Buluşmayı, demokrasi tarihi açısından son derece önemli bir yerde yaptıklarını söyleyen Erdoğan, eski dokuma fabrikasının temellerinin, 5 Ocak 1956'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından atıldığını belirtti.

Tesisin, merhum Menderes döneminde ülkenin içine girdiği kalkınma hamlesinin en mümtaz örneklerinden birisi olduğunu söyleyen Erdoğan, tesisin, Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası olarak yıllarca ekonomiye ciddi katkı sağladığını, binlerce kişiye istihdam kapısı olduğunu anlattı.

Erdoğan, şunları kaydetti:"Ancak rahmetli Menderes'in temelini attığı bu fabrikayı açmaya maalesef ömrü kifayet etmemiştir. Fabrika, Adnan Menderes'in idam edilmesinden tam 13 gün sonra, 1 Ekim 1961 tarihinde üretime başlamıştır. Dolayısıyla burası, sadece merhum Menderes'in vizyonunun değil, bunun altını çiziyorum, ekranları başında bizi izleyen milletim, CHP'ye gönül veren milletim, 27 Mayıs zihniyetinin ve Yassıada zulmünün de bir nişanesi olarak bunu görsün, Türkiye'nin 70 sene önce başladığı kalkınma yolculuğunun nasıl ve kimler tarafından kesildiğini gösteren sembol bir mekandayız. Rahmetli Menderes'i, hepsinin yalan ve iftira olduğu sonradan anlaşılan ithamlarla alaşağı edenler, demokrasimizi kesintiye uğratmakla kalmamış, ülkemizin altın değerinde yıllarını da çalmışladır. Milletimizin, ismi her geçtiğinde Adnan Menderes'i hayırla yad etmesinin, onu darağacına gönderenleri de nefretle anmasının da sebebi işte budur."