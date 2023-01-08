Video Haber Başkan Erdoğan programda Aşık Veysel'den 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı seslendirdi | Video
Başkan Erdoğan programda Aşık Veysel'den 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı seslendirdi | Video

Başkan Erdoğan programda Aşık Veysel'den 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı seslendirdi | Video

08.01.2023 | 22:28

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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programına katıldı. Başkan Erdoğan, programda Aşık Veysel'den 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı seslendirdi.

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